Cubanos desaprueban intercambio cultural según encuesta de CiberCuba

Publicado el Miércoles, 19 Junio, 2019 - 12:04 (GMT-5)

Una encuesta realizada por CiberCuba mostró que el 60 por ciento de los lectores que respondió la pregunta "¿Apoyas el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos?" dijo no estar de acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones actuales.

La encuesta publicada en la página de Facebook de CiberCuba Noticias para conocer la reacción de sus seguidores, lo cual generó más de 1700 votos y diversas opiniones y comentarios.

Entre los comentarios publicados se encuentra el de Eduardo Lega quien dijo que “si fuera un intercambio de la cultura, fuera sobre las raíces cubanas, sus costumbres, su música tradicional, no de reguetoneros y músicos que solos van a buscar pasta y no le interesan la vida del cubano de a pie”.

No ad for you

Por su parte José Ernesto Llano Nieves dijo no estar a favor del intercambio cultural “porque es la ley del embudo: ancho para uno y estrecho para otros. Hasta tanto no le permitan a los de aquí la entrada allá no se le puede denominar intercambio. Nunca olvidaré cómo se nos fue la gran Celia y no pudo regresar nunca a su tierra”.

La usuaria de Facebook Yaíma Alfaro dijo: “Eso no es intercambio, a Cuba no han dejado entrar a nadie. Eso es sólo un montón de lamebotas viniendo a ganar dinero aquí y luego ir a gastarlo en Cuba. Bravo por el alcalde”.

A favor se manifestó el músico cubano Osamu Menéndez, quien dijo: “¿No sé qué tiene de malo que los artistas norteamericanos vayan a llevar su cultura a Cuba y que los artistas cubanos vengan a traer su cultura a Estados Unidos? No es política. Yo voto si a favor de la cultura”.

Esta opinión generó diversas reacciones, como la de Eliu Pérez quien le dijo: “lo primero que deberían hacer es dejar entrar a los cientos o miles de cubanos que el régimen le ha prohibido la entrada a su país y que no han podido ver a sus familias en años”.

Ruben Bernal fue otro de los que le respondió al músico de la isla: “que bien que pueden ir esos artistas norteamericanos y ser bien recibidos, como Silvio Rodríguez es bien recibido en New York y Pablo Milanés da conciertos en Miami. Lo que no se entiende es ¿por qué entonces no puede dar un concierto en la Plaza de la Revolución o en la Tribuna Antimperialista Willy Chirino que, según sus propias palabras, Cuba le prohibió el concierto? Te pregunto”.

Todos estos comentarios surgen luego de que el alcalde de Miami presentara un proyecto de Ley que le pide al Congreso de los Estados Unidos la eliminación del intercambio cultural entre los dos países.

Otros artistas se han manifestado a favor o en contra de la iniciativa. Así lo hicieron Emilio Frías, director de la orquesta de música popular bailable El Niño y la Verdad, y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

Recientemente la ciudad de Hialeah canceló la presentación de varios reguetoneros cubanos que se iban a presentar en esa ciudad a propósito de las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. La comunidad de cubanos en el sur de la Florida se opuso a las presentaciones y la alcandía de esa ciudad se vio obligad a cancelar las presentaciones.

"Entendemos que el exilio histórico merece seguir recibiendo todo el respeto y apoyo de nuestra ciudad de Hialeah", dijeron las autoridades locales a la vez que anunciaban el cambio en el programa artístico y cultural.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram