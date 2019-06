"Que nuestro reclamo llegue lejos", los cubanos se unen para que #BajenLosPreciosDeInternet

Publicado el Sábado, 22 Junio, 2019 - 15:44 (GMT-5)

Varios internautas lanzaron una convocatoria para que este sábado todos se unieran en el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, con el fin de que el gobierno de la Isla disminuya los costos de este servicio.

Desde hoy bien temprano, muchos comenzaron a quejarse en la red social Twitter, para abogar por precios más justos en un país donde el salario promedio es de 30 dólares.

"Que nuestro reclamo llegue lejos, alcance incluso aquellos lugares donde las altas tarifas del monopolio @Cubacel_ETECSA @ETECSA_Cuba no nos dejan llegar", dijo la periodista Yoani Sánchez.

No ad for you

Por su parte, el periodista cubano residente en la Florida, Yusnaby Pérez, explicó a los desconocidos del tema: "Para que tengan más o menos una idea. 4GB de datos de internet en #Cuba equivalen al salario ÍNTEGRO mensual de 2 MESES de trabajo de un MAESTRO cubano".

Una usuaria de Twitter identificada como Sincericida Cubana, expresó: "Tengo fe en que de a poco logremos que #BajenLosPreciosDeInternet. We really need it".

"¿Sabes que en Cuba 1Mb de Internet cuesta 0.10cuc cuando el salario promedio es de 30cuc? Entonces debes elegir entre comer y estar conectado #BajenLosPreciosDeInternet", dijo el usuario Jacqui Stevens‏.

El pasado 29 de mayo comenzó a circular el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, con el objetivo de reclamar por los altos costos de Internet en la Isla.

Por su parte, el gobierno quiso contrarrestar la iniciativa con el hashtag #CubaInformatiza, además de tildar de "mercenarios" a los cubanos que se unieron en redes sociales:

"Mercenarios en las redes y la internet como arma de guerra contra Cuba", sostuvo la la Empresa de Telecomunicaciones, ETECSA, la cual constituye el monopolio de las comunicaciones en Cuba.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: