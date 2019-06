Convocan para este sábado otro tuitazo para exigir que #BajenLosPreciosdeInternet en Cuba

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 12:11 (GMT-5)

Otra convocatoria se ha estado difundiendo en redes sociales para exigir que bajen los precios del Internet en Cuba.

Bajo el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, se exhorta a todos aquellos que quieran sumarse al tuitazo mañana sábado 22 de junio durante todo el día.

"Participa, comparte, no te quedes atrás, si no tienes cuenta en Twitter aun estás a tiempo de abrirla, pero perderte el twittazo de #BajenLosPreciosDeInternet no puede estar en tus planes, mañana sábado 22 de junio todo el día para que no digas que se olvidó", dijo en Facebook la periodista Iliana Hernández.

Asimismo, la periodista Yoani Sánchez dijo al compartir el anuncio: "Allá vamos otra vez... como la gota de agua sobre la piedra".

El pasado 29 de mayo varias personas se unieron bajo el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, con el objetivo de reclamar por los altos costos de Internet en un país donde el salario promedio es de 30 dólares al mes.

A partir de ese momento, tanto la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, como el Ministerio de Comunicaciones y otros voceros al servicio del régimen cubano trataron de hacerle frente a la iniciativa con el hashtag #CubaInformatiza.

Por si fuera poco, comenzaron a hacer una campaña de difamación contra todos los que se sumaron a solicitar la rebaja del Internet y en particular contra la figura de Yoani Sánchez.

Tanto así, que ETECSA llamó "mercenarios" a los cubanos que se unieron en redes sociales: "Mercenarios en las redes y la internet como arma de guerra contra Cuba", escribió la empresa en Twitter.

Por su parte, Yoani Sánchez responsabilizó a Mayra Averich, presidenta ejecutiva de ETECSA, "por cualquier daño que suframos mi familia o yo a partir de la difusión de este mensaje de odio y misoginia en mi contra", ya que se han estado compartiendo en redes caricaturas que difaman a la periodista, y que se han prestado para compararla con una rata e incluso otros la han llamado "Fea, Jinetera y Bandolera".

