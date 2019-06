Donald Trump amenaza a un fotorreportero de TIME con enviarlo a la cárcel

Publicado el Sábado, 22 Junio, 2019 - 14:57 (GMT-5)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a un fotorrepotero de la revista TIME con enviarlo a la cárcel por haber tomado una foto de una carta que le envió el dictador norcoreano Kim Jong-un, a pesar de que se le había advertido de que no lo hiciera.

Según la BBC, aunque trascendió el viernes, la amenaza tuvo lugar el pasado lunes, cuando el mandatario era entrevistado por varios medios. En cierto momento del intercambio, y off-the-record, les enseñó a los periodistas la presunta misiva de Kim. “Es de su puño y letra. Me llegó ayer”, le dijo.

Instantes después, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, advirtió: “No pueden tomar fotos de eso; lo siento”, y Trump exclamó “¿Qué fue eso?”.

No ad for you

Tras conversar sobre sus rivales para los comicios de 2020, un periodista de TIME cambió de tema y le dijo al presidente que varios de sus ayudantes habían “testificado bajo juramento, bajo amenaza de ir un tiempo a prisión”, que él había intentado influir en la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016.

“Perdone –le respondió Trump–, Bueno, tú puedes ir a prisión si usas la fotografía que has tomado de la carta que te he mostrado confidencialmente. No te di la carta para que le hicieras fotos. Así que no juegues ese juego conmigo”.

El periodista entonces le respondió: “¿Me está amenazando usted con una temporada en la cárcel”.

“Bueno, te digo lo siguiente –contestó en mandatario–, te dije que podías verla off-the-record. Eso no significa que puedas sacar tú cámara y empezar a hacer fotos de ella, ¿ok? Así que espero que no tengas una foto”.

"No puedes hacer eso –concluyó–. Así que diviértete con tu historia, que estoy seguro de que será la historia horrible número 28 que tengo en la revista Time”.

TIME nombró a Trump “Persona del Año 2016”.

Según recuerda la BBC, al año siguiente, el inquilino de la Casa Blanca dijo haber sido proclamado nuevamente con ese título, afirmación que el equipo editorial desmintió poco después.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: