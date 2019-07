Griezmann por dentro

Publicado el Domingo, 14 Julio, 2019 - 13:14 (GMT-5)

Antoine Griezmann vestirá de azulgrana en la próxima campaña, para preocupación del madridismo y esperanza de un barcelonismo que, en lugar de sacarse la espina de Roma, terminó por clavarse una segunda en Anfield. Repasemos al detalle lo que trae El Principito a los predios del Camp Nou.

El aporte

Especialmente, gol. Eso que le ha faltado al Barcelona en los partidos donde Messi no consigue sacarse conejos del sombrero. Pero también visión de juego, versatilidad y, algo muy importante, prestaciones defensivas. A las órdenes de Simeone, Griezmann debió habituarse a trabajar duro en ese aspecto, convirtiéndose en un futbolista sacrificado que presiona desde la salida de balón del adversario.

No ad for you

La posición en el campo

El francés no es un ‘9’ clásico, y en el Atlético se acostumbró a actuar como una segunda referencia ofensiva con libertad de movimientos. Lo más frecuente ha sido verlo iniciar desde la derecha, pero en ese sector manda el mejor futbolista de la historia. De manera que Valverde tendrá que buscarle otra posición en el terreno: o bien por izquierda (en paralelo con Messi), o bien en el puesto de Suárez (para darle descanso al charrúa y permitirle participación a Dembelé). La variante de regresarlo a su antiguo rol de extremo me parece inviable a estas alturas, aunque sí cabe pensar que, de producirse finalmente el comeback de Neymar -cosa que no me creo-, Griezman podría ocupar el lado diestro en una línea de tres que jugaría por detrás de Suárez.

La clave futbolística

De la convivencia que logre hacer con Messi sobre el pasto dependerá en buena medida el alcance de su rendimiento. Quebrar la asociación en el juego interior de estos dos cracks será una de las misiones primordiales de todo el que pretenda derrotar este año al Barcelona.

El elemento extradeportivo

Griezmann no tiene alma de cordero, así que está por ver qué tal se integra en un rebaño donde no puede aspirar a la jefatura de filas. Si controla su ego y acepta vivir a la sombra del ‘10’, estará a gusto y levantará trofeos. De no hacerlo, será un ave de paso en Cataluña.

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: