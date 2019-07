La familia del migrante cubano asesinado en Ciudad Juárez pide ayuda para repatriar el cuerpo a la Isla

Publicado el Domingo, 21 Julio, 2019 - 11:57 (GMT-5)

La familia de Osmani Valdemira Pavón asiste con dolor y desesperación a la muerte de este migrante cubano, que fue asesinado en Ciudad Juárez a los 40 años de edad. Su esposa Kenia Beatriz Trujillo Leyva y sus hijos Keiler y Keyner piden ayuda para ayuda para repatriar el cuerpo del difunto la Isla.

"Estamos destrozados. Tenemos dos hijos, uno que crió desde los tres años y el de él. Su hijo más pequeño era adoración con su padre", asegura Kenia a Cubanet.

Esta familia, que vive en la localidad holguinera de Velasco, no sabe cómo conseguir la repatriación del cadáver. "El lunes vamos a La Habana para ir a la Embajada de México. Estamos en el aire, no tenemos quién nos ayude, tampoco sabemos adónde tenemos que ir, adónde dirigirnos", explica la viuda.

Además la ruta migratoria de Pavón ha dejado una deuda de 5 mil dólares, que todavía no saben cómo van a pagarla.

"No tengo palabras, quisiera recuperar el cuerpo de mi esposo, y esto me está costando mucho trabajo asimilarlo y no tengo palabras cómo explicar (…) Estamos pasando necesidad económica, tenemos la deuda, no sé qué vamos a hacer", añadió esta mujer cubana al citado medio.

"Suplico que me entreguen el cuerpo o las cenizas de mi padre para hacerle un velorio. Pido con todo el corazón que me ayuden a devolver el cuerpo de mi padre, algo de él. Solo pido eso", solicitó uno de sus hijos.

Mientras tanto en Velasco velan a Osmani con una foto suya y un ramo de flores.

El citado medio también señala en la información publicada este domingo que el presunto asesino fue Osbel Nápoles Robaina, un hombre de Camagüey que conoció al difunto en Costa Rica.

Osmani Valdemira Pavón, que tenía el número 15 mil 178 para cruzar la frontera, trabajaba como albañil y llegó a Ciudad Juárez hacía dos meses y medio. Sus planes pasaban por llegar a Miami, donde quería pedir asilo político. En la ciudad del sol le esperaba un amigo.

Este cubano fue herido en el área renal izquierda por un hombre con el que había discutido, poco antes de las 11 de la noche del jueves en las calles Globo y Espejo de la localidad mexicana. Paramédicos de Rescate llegaron hasta allí a atenderlo y lo trasladaron al hospital de la Familia (Femap), donde murió a la 1 de la madrugada del viernes.

