El doble dominicano de Daddy Yankee impresiona cantando como él

¡A Daddy Yankee le ha salido competencia! Un joven dominicano, cuyo parecido físico con el famoso cantante es realmente impresionante, ha dejado boquiabiertos a miles de personas en todo el mundo al demostrar que su semejanza con el artista va más allá de su imagen...

El reto 'No me quedo challenge' que consiste en rimar rápidamente los versos que interpreta Daddy Yankee en la canción No me quedo atrás ha llevado a su doble dominicano de a sumarse y ¡superarlo! Tanto que incluso cientos de usuarios se han llegado a preguntar si no era el mismo Daddy el que cantaba para la cámara. ¡Miren!

El parecido entre ambos va más allá en la forma de rapear, y es que el dominicano es una copia idéntica a Ramón Ayala, nombre real del artista.

Bajo el nombre Doble de Daddy Yankee, este dominicano ha mostrado en Instagram la gran admiración que siente por el puertorriqueño, un cariño que le ha llevado incluso a ganarse el reconocimiento de los seguidores del Big Boss.

A su parecido físico, hay que sumarle que el dominicano también viste como el intérprete de Con Calma e incluso imita algunos de sus gestos. ¿Y tú? ¿Crees que se parecen?

Este no único doble que tiene Daddy Yankee. El actor José Arroyo -también conocido como Diel, el dominante de estilos- que interpretó al Cangri en la serie biográfica de Nicky Jam también tiene un gran parecido con el reguetonero.

