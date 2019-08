Lady Gaga financiará más de 160 aulas en escuelas de Dayton, El Paso y Gilroy tras tiroteos masivos

Publicado el Domingo, 11 Agosto, 2019 - 15:47 (GMT-5)

La cantante estadounidense Lady Gaga ha vuelto a sacar su lado más humano y ha dado un paso al frente luego de los trágicos tiroteos masivos que sacudieron a El Paso, Dayton y Gilroy el pasado fin de semana, en los que perdieron la vida casi 30 personas y más de 50 resultaron heridas.

La estrella pop publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, en el cual anunció que, a través de su Fundación Born This Way, financiará 162 proyectos de aulas en las ciudades afectadas por los tiroteos, para llevar un poco de esperanza a estas comunidades.

"Mi corazón está con aquellos que nos fueron arrebatados demasiado pronto y con sus familias, seres queridos y comunidades que se sienten afligidos. Todos tienen derecho a leyes que los hagan sentir seguros en sus comunidades. En este momento, quiero canalizar mi confusión, frustración y furia hacia la esperanza. Espero que estemos allí el uno para el otro y para nosotros mismos", escribió la cantante.

Gaga anunció que financiará "completamente las necesidades del proyecto de aulas en Dayton, Ohio, El Paso, Texas y Gilroy, California. 14 aulas en Dayton, 125 aulas en El Paso y 23 aulas en Gilroy ahora tendrán acceso al apoyo que necesitan para inspirar a sus estudiantes a trabajar juntos y hacer realidad sus sueños".

La intérprete de Shallow, que ha tenido experiencias personales con la ansiedad y la depresión, dedicó el último párrafo de su comunicado a las personas que están sufriendo o luchando internamente contra diversas dificultades causadas por este tipo de traumas..

"Sobrevivir y recuperarse de estas tragedias también significa priorizar su salud mental y estar pendientes de sus seres queridos. Si tienes dificultades, sé valiente y cuéntale a alguien de confianza. No tengas miedo de pedir ayuda, te lo ruego. Si ves a un ser querido luchando, sé valiente y comunícate, recuérdale que está bien no estar bien y escúchalo. No podemos alejarnos de nosotros mismos. No podemos alejarnos de nuestros seres queridos. Nos necesitamos el uno al otro. No te alejes", finalizó.

Recordemos que tragedias de este tipo han llegado a provocar fuertes depresiones que en algunos casos han terminado en suicidio, incluso un año más tarde, como sucedió con dos adolescentes sobrevivientes a la masacre de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland.

Gaga se ha caracterizado por siempre tomar parte y dar su apoyo en grandes tragedias, como lo fue el tiroteo en la discoteca Pulse, en Orlando, o los incendios en California que dejaron a montones de familias sin casa.

