Shakira se lleva críticas y burlas por este baile

Publicado el Sábado, 17 Agosto, 2019 - 19:00 (GMT-5)

La cantante colombiana Shakira es bien conocida por su talento para el baile y sus infalibles movimientos de cadera, pero un video que se ha filtrado en las redes no ha dejado a la colombiana bien parada ante los usuarios, que la han vuelto blanco de críticas.

El clip fue tomado durante una de las actuaciones de la cantante en su gira El Dorado, probablemente en Marruecos porque fue la cuenta fan de ese país la que lo compartió.

A pesar de que Shakira puede presumir de tener uno de los grupos de fans más fieles y devotos a ella, lo cierto es que este año no ha sido el mejor para la artista, que entre demandas por deudas con la Hacienda española y fotos con animales en cautiverio, ha decepcionado un poco a sus seguidores, y las publicaciones sobre ella no son tan alabadas como antes.

Muchos usuarios de la red han sido implacables con la barranquillera en este video, y las críticas y burlas no se han hecho esperar. Varios aseguran que ya no baila igual de bien, que ya no es la misma Shakira de antes, otros comentan que sus movimientos se ven ridículos, y hay quienes se mantienen fieles y le escriben halagos.

"Esta Shakira es una mala copia de la que enamoró al mundo hace años", ""¡Qué mal está la pobrecita!", "Qué mal se ve ese baile por Dios", "Ups! Se le mueve muy feo su cuerpo, o es el pantalón?", "Yo creo ya debe ser un poco más recatada que si cuerpo no es igual de proporcionado al de cuando era más joven", "Reina Hermosa ya no te mueves como antes, pero siempre serás mi ídolo", "Jennifer Lopez es más vieja, pero tiene durito su cuerpo, Shakira ya está haciendo el ridículo", "Su trasero parece gelatina", "La amo pero tengo que admitir que ya no baila para nada como antes, ya se le ve que no mueve la cadera sino la espalda", son algunos de los comentarios.

¿Qué te parece a ti? ¿Ya no baila Shakira como antes?

