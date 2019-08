Critican a la ONU y a UNICEF: “Tapan la verdad sobre el sufrimiento de los niños cubanos"

Publicado el Miércoles, 28 Agosto, 2019 - 11:09 (GMT-5)

Un reportaje de Naciones Unidas (ONU) sobre las supuestas "políticas favorables a la familia en Cuba" ha sido criticado en las redes sociales por tapar "la verdad sobre el sufrimiento de los niños cubanos".

"Yo soy embajador de UNICEF en Chile, hasta hoy. No doy un peso más hasta que no dejen la hipocresía con Cuba. Son unos mentirosos y tapan la verdad sobre el sufrimiento de los niños cubanos. Y hago un llamado a no donar ni un peso más a la ONU", respondió el activista cubano Christian Crespo ante el artículo de la ONU.

Este emigrado cubano, quien es muy activo en redes sociales contra el régimen de La Habana e incluso obtuvo una respuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel en 2018, comentó en tono irónico: "Y tantas madres que se fueron en balsa y desaparecieron en el mar con sus hijos en brazos pudiendo tener ese paraíso en Cuba".

"Ustedes son unas ratas, tan detestables como los propios tiranos. Haciéndole propaganda al totalitarismo comunista cubano. ¡Cómplices asquerosos!", agregó este cubano que confesó que él fue niño en Cuba y tuvo que huir.

"UNICEF y la ONU son cómplices del sufrimiento de millones de niños en Cuba, sus artículos hipócritas y mentirosos tapan la verdad y dan auge al comunismo", reiteró Crespo.

El polémico artículo fue publicado en la página del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), donde se suelen publicar solo historias de ciudadanos favorables al Gobierno de Cuba, sin tener en cuenta la escasez creciente y los bajos salarios en la isla. Entre una de las notas de la ONU llegan incluso a comparar a los padres cubanos con los de Suecia.

"Según los iluminados de la ONU, que creo que ninguno de ellos ha viajado a Cuba (salvo a los resort), es un paraíso para criar a los niños, casualmente ninguno se irá allí a criar a los suyos, entre otras cosas porque falta de todo", señaló el usuario Rayko BM.

"Teniendo en cuenta que el salario medio de Cuba es de $30, a los cubanos les da igual que les remuneren las licencias de paternidad y maternidad o que no se las remuneren. Ellos tienen que malvivir con otros asuntos al margen del trabajo oficial", apunta María T. Oliva.

"Claro, y una cartilla de racionamiento para 1 mes que, según los propios cubanos solo da para 12 días, con un salario medio de $10 y $8 los jubilados.Y no hablemos de la inseguridad, y de la alergia al voto de sus dirigentes. Id a contarles las maravillas de las narcodictaduras a otro", tuiteó la usuaria Elisabe27299408.

Así mismo otros internautas se refirieron a la pérdida de legitimidad de la ONU por callar ante el Gobierno de Cuba.

"¡Estáis enfermos! ¡Fijaos en la realidad cubana! No en las fotos de propaganda del régimen", "ONU, la tarima del socialismo parasitario, es que ya no pueden disimularlo más, Cuba hasta hace poco era el único país con medio siglo de esclavitud castrista donde la gente prefería ser comida de tiburones. ¿Y hoy es ejemplo a seguir? ¡No me jodan!" o "la ONU premiando a Cuba y a Maduro. ¿Queda alguna duda de qué lado está? Es una cueva de comunistas que premia y protege a sus dictaduras emblemáticas", entre ellos.