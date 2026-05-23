Régimen asegura que hubo 25 «violaciones de su espacio aéreo» por Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996

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El régimen cubano aseguró este viernes que las avionetas de la organización Hermanos al Rescate realizaron 25 «violaciones del espacio aéreo cubano» entre 1994 y 1996.

La afirmación ocurre en el contexto de una campaña propagandística en respuesta a los cargos penales presentados contra Raúl Castro el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el derribo de dos de estas aeronaves.

El primer coronel Salustiano Ruiz del Real, jefe del Departamento de la Fuerza Aérea del MINFAR, presentó en el programa Mesa Redonda una lista con fechas, matrículas y coordenadas de los incidentes.

«Se habló de 25 violaciones. Eran 25. Pero aquí está demostrado, y lo tenemos documentado en mapas, en información radar», afirmó.

Entre los incidentes citados, Ruiz del Real señaló que el 15 de mayo de 1994 cinco aeronaves procedentes de Florida habrían violado el espacio aéreo cubano entre Cárdenas, provincia de Matanzas, y el Mariel, provincia de La Habana, manteniéndose a entre 1,5 y 5,5 millas náuticas de la costa.

El 13 de julio de 1995, cuatro aeronaves habrían penetrado la zona prohibida MUP-1 sobre La Habana. «Sobrevolaron la ciudad de La Habana a muy baja altitud, de forma peligrosa y negligente», declaró el coronel, quien añadió que entre los ocupantes había un reportero del Canal 4 de Miami y que desde esas aeronaves se tomaron fotografías del centro de la capital que luego fueron puestas a la venta en Miami.

El oficial también destacó dos incidentes en enero de 1996, cuando avionetas procedentes del aeropuerto de Opa-locka, Florida, lanzaron propaganda sobre La Habana. «Dos violaciones en dos días consecutivos, el 9 y el 13 de enero del año 96, poco tiempo antes de febrero», dijo. Según el régimen, el propio José Basulto declaró que el 13 de enero se lanzaron medio millón de panfletos.

Tras esos vuelos, Fidel Castro publicó en el periódico Trabajadores una declaración que, según Ruiz del Real, autorizaba «poner término a estas violaciones e interrumpir estos vuelos».

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana derribaron dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, matando a cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Cuba presentó ante la ONU el 6 de marzo de 1996 su lista de 25 violaciones como justificación del derribo.

Sin embargo, la posición del régimen contrasta con las conclusiones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que en su informe del 28 de junio de 1996 determinó que los dos aviones derribados se encontraban fuera del espacio aéreo territorial cubano: el primero a 18 millas náuticas de la costa y el segundo a 30,5 millas. La OACI también señaló que Cuba no intentó comunicarse por radio con los pilotos antes de abrir fuego.

La acusación contra Raúl Castro incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio. Junto a él fueron acusados otros cinco exmilitares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

El espía Gerardo Hernández Nordelo, en la concentración del pasado jueves en la Tribuna Antiimperialista encabezada por Díaz-Canel, preguntó retóricamente: «¿Qué país soberano toleraría que violaran su espacio aéreo 25 veces sin tomar una acción? Ninguno».

El funcionario del MINREX Miguel Ángel Moreno Carpio calificó la acusación como una escalada: «Traer a colación este asunto después de 30 años significa claramente que estamos en presencia de una escalada y un esfuerzo grande por lograr lo que no han logrado de una fuerte escalada con una intervención directa de los Estados Unidos».