Nueva tienda de materiales de la construcción en Santiago de Cuba, ¿respuesta a un viejo reclamo?

Armando es un viejo electricista de la ciudad de Santiago de Cuba que vio con desespero y rabia cómo desaparecieron, poco a poco, la mayor parte de las tiendas con artículos de ferretería y materiales para la construcción.

Hasta algunas que por años prestaron servicios y supuestamente fueron reparadas, al reinaugurarse comercializaban cualquier cosa menos materiales y herramientas para la construcción, más bien víveres, ropas y zapatos, y algunas lo hacían con equipos electrodomésticos.

“La mayoría abrieron con comida… como si hubiera tanta diversidad y productos, pues al final todas tienen lo mismo, y lo que no tiene una casi siempre tampoco la otra lo tiene, lo que varían son los horarios de trabajo pues ni los precios y no las tiendas que vendían objetos tan útiles como un «tape» (cinta adhesiva) o un buen juego de destornilladores, o cemento blanco, cosas que usan tanto el que está en construcción como el que trabaja la electricidad, la albañilería u oficios similares, nos lo sentimos el doble, pues afecta nuestro oficio que es la manera de llevar comida a la casa y también si estamos en construcción, por eso el doble”, comenta.

Ante la casi desaparición total de las tiendas dedicadas a la venta de materiales y herramientas para la construcción, salvo algunas honrosas excepciones, Armando recibió con gran alegría la noticia de la creación y posterior apertura de la tienda Mega Caribe, muy cerca del malecón de la ciudad, en la zona de Los Cangrejitos.

“Dicen que es un viejo almacén que fue convertido en tienda: una para víveres y otra para materiales y herramientas para la construcción. La de construcción uno esperaría, como yo, encontrar variedad.

“Decepcionante fue ver que la mayor parte era solo piso y pintura, unas pocas herramientas, unos pocos objetos como tomacorrientes y extensiones, manguera para cable eléctrico, etc., pero básicamente pintura y grey cerámico, eso sí, de estos dos productos, muchísima variedad”, asegura.

“Mira en el caso del cemento blanco, por ejemplo, el pequeño saco que venden a más de ocho CUC está en muy buen precio, con los particulares mucho menor cantidad te cuesta no sé, cinco o tres CUC. Las tanquetas de pintura también te las encuentras a precios que oscilan desde los 11 CUC, por ejemplo, hasta una que puede costar 45 CUC, igual pasa con los grey cerámicos, una caja puede costar 20 CUC y otra 40, los precios varían”, acota.

En todo caso, refiere Armando, no es para nada una tienda donde se puede encontrar todo lo que, ni por asomo, se necesita para la construcción. Además de que las pocas herramientas de trabajo u objetos como los tomacorrientes o interruptores, son ofertas muy reducidas y a precios por las nubes.

“¿Dónde está el juego de destornilladores, el nivel, la llave inglesa, los tapes, el partillo, las frotas, el taladro…? Son cosas que necesita un albañil, plomero, un electricista, son cosas de uso común y, sin embargo, no lo hay ni en todas las tiendas o lo hay pero a precios que asustan.

"Pensé que esta iba a ser la excepción dado las dimensiones de la tienda, pero realmente estaba en un error. Y el problema es que cuando uno no encuentra estas cosas en las tiendas cae en manos de los particulares y el tema de los precios topados que ahora está de moda en el transporte y en los mercados agropecuarios no ha llegado a estos lugares donde se vende de todo, y no creo que llegue, porque además, a veces no tienen ni para justificar de dónde salen cosas como la misma cinta adhesiva”, puntualiza Armando.

Igual que Armando, otros santiagueros han asistido a la desaparición de las tiendas dedicadas a la comercialización de herramientas y materiales de la construcción, que aunque caras, al menos eran opciones que permitían escoger entre las ofertas del sector privado y estas estatales.

Por esa razón ha sido un viejo reclamo la existencia de lugares estatales con opciones, y en ese vaivén de criterios surge Gran Caribe, una opción muy alejada de resolver medianamente las necesidades de quien construye o vive del negocio de la construcción, distante tanto en precios como en variedad de productos.