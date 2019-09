Descemer Bueno: "Los que nos llaman comunistas no los he visto mover un dedo para ayudar a nuestro pueblo"

Publicado el Martes, 17 Septiembre, 2019 - 15:34 (GMT-5)

El popular músico cubano Descemer Bueno se ha vuelto a pronunciar para responder a quienes lo tildan de “comunista” a él y al grupo Gente de Zona por dar conciertos en la Isla y no hablar de política.

En una publicación en Facebook, donde compartió fotos ayudando a damnificados por el tornado de este año en La Habana, aseguró que quienes lo critican no hacen nada por “ayudar al pueblo cubano” y, sin embargo, sí dañan a los artistas con campañas difamatorias.

“Ustedes los que nos llaman comunistas no los he visto mover un dedo para ayudar a nuestro pueblo. Si les complace hacer lo que esté en sus manos para hacer daño a los artistas por no hablar de política [que es igual] a quitar residencias, en fin, que la solución es ser peores que aquellos que ustedes critican”.

Descemer con esta publicación se pronuncia de nuevo en contra de la campaña que se ha lanzado en las redes para solicitar que se le retire la residencia estadounidense a Gente de Zona por celebrar un multitudinario concierto en el malecón habanero a inicios de este mes.

Asimismo, reafirma su postura diciendo una vez más que los artistas no están obligados a hablar de política, frente a quienes lo llaman oportunista y a quienes sugieren que él evita hablar de temas políticos para no entrar en problemas con el Gobierno cubano.

En una entrevista para el programa de radio What The 40 en Santo Domingo, Descemer afirmó que nunca ha escuchado a artistas como Marc Anthony o Enrique Iglesias conversar sobre temas políticos.

Dijo en esa ocasión también que muchos artistas se niegan a hablar de política porque no están preparados y no saben qué decir.