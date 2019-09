Jennifer Lopez y Alex Rodríguez celebran su compromiso con elegante fiesta

Publicado el Domingo, 29 Septiembre, 2019 - 20:55 (GMT-5)

Después de la apretada agenda laboral que ha tenido Jennifer Lopez desde que se comprometió con Alex Rodríguez en marzo (su gira It's My Party, el rodaje y la promoción de Hustlers y su aparición en el desfile de Versace en Milan) finalmente la pareja ha podido celebrar.

Como no podía ser de otra manera, la cantante y el ex Grandes Ligas festejaron con una increíble y elegante fiesta que pronto se convertirán en esposos y consolidarán aún más la maravillosa relación que han forjado en más de dos años de noviazgo y la hermosa familia que han creado junto a los hijos de ambos.

El compromiso se celebró en Los Ángeles el viernes en la noche entre un círculo cerrado de amigos y familiares, en la mansión de la cantante Carole Bayer Sager.

"Fue una reunión con velas por todas partes, flores blancas y luces púrpuras", contó una fuente a Telemundo.

JLo y ARod quedaron muy felices y agradecidos con su fiesta de compromiso y lo demostraron enviándole ocho arreglos de rosas blancas a Carole a su casa. "Nadie agradece como JLo y Arod. Me encantó dar su fiesta de compromiso", escribió la actriz.

En marzo, ARod le pidió matrimonio a JLo durante unas románticas vacaciones a las Bahamas. La pareja adelantó que demorarían en celebrar la boda porque tenían muchos compromisos profesionales.

Los dos han querido llevar con mucha discreción sus planes de boda, y solo han adelantado que tendrán que tomar un avión para casarse, y que JLo llegará al altar de la mano de su hijo Max.

Asimismo, dijo que está dispuesta a tener más hijos con ARod si tiene la oportunidad: "A mí me encantan los niños, me encantan. Eso es lo mejor de mi vida, esos niños. Si Dios me bendice otra vez, ‘oh, my God!’, sería una bendición para mí".