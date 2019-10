Yank-siderations

Publicado el Domingo, 13 Octubre, 2019 - 12:20 (GMT-5)

Anoche, en la apertura de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el señor Aaron Boone tomó dos determinaciones que le funcionaron como no podía soñarlo el emperador del optimismo. Una, que no compartí, fue la de designar a Masahiro Tanaka para abrir el dual-meet ante los Astros. La otra, por la cual rompí lanzas desde el inicio del match con los Mellizos, fue la de colocar a Gleyber Torres en el tercer turno de la tanda.

Nada más que el mentor de los Yanquis anunció a ‘Masa’ en lugar de a James Paxton, me declaré públicamente en contra de su decisión. Y no porque el nipón me desagrade: a fin de cuentas, Tanaka es, de largo, uno de los pitchers japoneses más consistentes que han pasado por el mejor béisbol del mundo. (Más que él, a mi juicio, solamente Hideo Nomo).

Lo que ocurre es que este año le había ido muy mal, horriblemente mal, lanzando a domicilio. ¿No me cree? Le doy la cucharada en numeritos y se convencerá.

No ad for you

Una vez visto lo visto, y pese a estar feliz como lombriz con la victoria, no dejo de pensar que Boone sopló la flauta. Pero eso también es una buena nueva para los seguidores de los Mulos: para ganar campeonatos, todo manager precisa del auxilio de la suerte.

El otro caso es harto diferente. Por alguna razón que no alcanza a apuntalar el llevado y traído argumento de la experiencia, el técnico yanqui optó por el veterano Brett Gardner sobre el joven venezolano para la medular de su line up en el play off divisional.

Con todo y la barrida, siempre dije que el hombre era Torres, y que tener a Gardner por detrás de Aaron Judge le dejaba al rival una variante táctica apreciable en situaciones límite. Dicho más directamente: el one-two del ‘Juez’ y Torres representa el factor hiperestresante que ningún pitcher del sistema -¡ninguno!- quisiera vivir nunca, mucho menos en el mismo primer inning de los juegos. Con ‘Gardy’, pelotero utilísimo pero limitado, no es lo mismo.

De manera que Boone, además de otras virtudes entre las que se cuenta el ashé, sabe rectificar. He aquí a un manager en el camino de la sabiduría.