Congreso de EE.UU. da luz verde a convertir el maltrato animal en delito federal

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 17:33 (GMT-4)

El maltrato animal ya no será un delito cualquiera en Estados Unidos desde este martes: aplastar, quemar, ahogar, empalar a un animal, entre otras formas de crueldad, serán tratadas como delitos federales, penalizados con hasta siete años en prisión en todo el país.

Durante una votación unánime ayer en la Cámara de Representantes, el proyecto bipartidista de ley fue aprobado y quedó listo para ser votado en el Senado, donde todos los pronósticos apuntan a que será aprobado con facilidad.

La denominada "PACT Act" (Preventing Animal Cruelty and Torture Act, "Ley de Prohibición de Crueldad y Tortura Animal") prohíbe y sanciona además la crueldad animal grabada en video, un delito que no estaba contemplado en legislaciones anteriores que si bien prohibían la creación y la venta de ese tipo de videos, no sancionaban su contenido.

También permitirá a las autoridades detener a aquellas personas buscadas por maltrato de animales que huyan a otros estados y no interferirá con la aplicación de otras normas contra ese tipo de delitos a nivel estatal.

"La legislación envía un mensaje claro de que nuestra sociedad no acepta la crueldad animal", dijo un satisfecho Ted Deutch, congresista demócrata por Florida, co-autor de esta normativa junto con el republicano Vern Buchanan.

Por su parte Sara Amundson, líder del Fondo Legislativo de la Sociedad Protectora de Animales, celebró la aprobación del proyecto de ley: "En el transcurso de 30 años en protección animal, me he encontrado con crueldades animales terribles, pero los actos de tortura intencional son los más inquietantes porque demuestran cómo algunas personas tratan a los más vulnerables en nuestra sociedad".

"Los actos maliciosos merecen escrutinio y acción federal. Los fiscales federales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley finalmente tendrán las herramientas que necesitan para llevar a los responsables de la crueldad hacia los animales ante la justicia", agregó la funcionaria y activista.

Los delitos federales en Estados Unidos son investigados por agencias especiales, y para perseguirlos se destinan grandes cantidades de recursos. Si bien una conducta puede ser delictiva en un estado, y en otro no, las felonías federales aplican en toda la nación y son juzgadas con mayor rigor.

Entre los delitos federales más comunes figuran el tráfico de drogas, la explotación sexual infantil, el secuestro, el lavado de dinero, los delitos cibernéticos e incluso el uso de vestimenta militar y uniformes policiales falsos. También los robos de bancos y fraudes a programas como el Medicare. El asesinato suele ser llevado a juicio por las autoridades estatales o locales, pero también puede conformar un delito federal bajo determinadas circunstancias.

Si el Senado confirma la “PACT Act” luego de ser ratificada hoy en la Cámara de Representantes, el maltrato animal se convertirá en otro de estos crímenes perseguidos en todos los Estados Unidos.