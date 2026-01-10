Senador Lindsey Graham respalda protestas en Irán y advierte que la ayuda de EE.UU. "está en camino”

La represión del régimen de los ayatolá “no quedará sin respuesta”, prometió Graham

El influyente senador republicano Lindsey Graham afirmó este sábado que “la larga pesadilla” del pueblo iraní está cerca de terminar y aseguró que la represión del régimen de los ayatolás “no quedará sin respuesta”, en un mensaje que fue republicado por el presidente Donald Trump.

En una publicación en la red social X, Graham se dirigió directamente a los iraníes que protestan contra el régimen islámico y elogió su “valentía y determinación” para poner fin a la opresión.

Según el legislador, cuando Trump habla de “Make Iran Great Again” (Hacer grande a Irán otra vez) se refiere a que los manifestantes deben prevalecer sobre los ayatolás, a quienes describió como incapaces de conducir al país hacia un futuro de libertad.

El senador subrayó que el mensaje constituye una señal clara de que Trump “entiende que Irán nunca será grande”, mientras el poder siga en manos del liderazgo religioso.

“A todos los que se están sacrificando en Irán, que Dios los bendiga. La ayuda está en camino”, concluyó en su pronunciamiento Graham, uno de los hombres más influyentes de Washington en política exterior y estrecho aliado del mandatario.

Trump amplificó el mensaje al republicarlo en su plataforma Truth Social, en un gesto que fue interpretado como una advertencia directa a Teherán, destacó por su parte el periódico The New York Post.

El respaldo presidencial llegó después de que Graham advirtiera que la “brutalidad” del régimen contra su propio pueblo no será ignorada por Estados Unidos, marcando distancia con administraciones anteriores y reforzando una retórica de confrontación.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas continuas dentro de Irán, que se extienden desde finales de diciembre y que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado al menos 72 muertos y más de 2,300 detenidos.

Las manifestaciones, inicialmente motivadas por la crisis económica, derivaron en consignas abiertas contra el régimen y demandas de cambio político.

En respuesta, las autoridades iraníes han endurecido el discurso represivo. El fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió que quienes participen en las protestas serán considerados “enemigos de Dios”, un delito castigado con la pena de muerte.

La Guardia Revolucionaria Islámica calificó la seguridad interna como una “línea roja” y atribuyó los disturbios a “terroristas”, prometiendo defender el sistema de gobierno sin concesiones.

En paralelo, la tensión regional ha aumentado. En los últimos días se detectó un importante movimiento de aviones militares estadounidenses hacia el Golfo Pérsico, mientras Irán elevó su nivel de alerta con ejercicios de defensa aérea y misiles en varias ciudades, incluido Teherán.

Aunque el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales, el despliegue refuerza la señal de presión estratégica en un momento de equilibrio frágil.

Desde Washington, además de Graham, el secretario de Estado Marco Rubio expresó apoyo explícito a los manifestantes iraníes, calificándolos de “valientes”.

Trump, por su parte, aseguró que Estados Unidos está “listo para ayudar” al pueblo iraní y advirtió que una intensificación de la represión podría desencadenar una respuesta más directa.

Mientras el régimen iraní acusa a Estados Unidos de incitar el caos, el mensaje político desde la Casa Blanca y figuras clave del Partido Republicano refuerza una narrativa de respaldo abierto a los manifestantes, en lo que podría convertirse en uno de los mayores desafíos al poder de los ayatolás en años.