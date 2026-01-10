Carlos Giménez advierte de sanciones a México si sigue enviando petróleo a Cuba: "No toleramos esa gran traición"

Vídeos relacionados:

Ver más

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó duras advertencias al gobierno mexicano sobre los envíos de petróleo a Cuba, advirtiendo que "en el Congreso de Estados Unidos, estamos profundamente perturbados por los patéticos subsidios de México a la dictadura narcoterrorista en Cuba".

En su cuenta de X, el legislador cubanoamericano cuestionó la política de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que en vez de regalar petróleo a un régimen en decadencia, podría usarse mejor para beneficiar al pueblo mexicano.

"Queremos ser buenos aliados de nuestros amigos en México, pero si esta preocupante tendencia continúa, mis colegas y yo no tendremos ningún problema en aplicar severas consecuencias contra el gobierno mexicano", alertó.

En un segundo tuit, el congresista afirmó que la mandataria es demasiado "espléndida" con los recursos del pueblo mexicano, pero que el Congreso está trabajando para detener esos "regalos patéticos que intentan socavar la política estadounidense".

"Somos el mayor socio de México y no toleramos esta gran traición", aseguró.

Por último, el político acusó a Claudia Sheinbaum de buscar la enemistad de Estados Unidos para beneficiar a la dictadura narcoterrorista en Cuba, y señaló que eso tiene graves consecuencias para el pueblo de mexicano, que enfrenta carencias.

Lo más leído hoy:

El contexto de las advertencias de Giménez coincide con un cambio histórico en el suministro energético de Cuba, tras la captura de Nicolás Maduro.

Hace meses que México se convirtió en el principal proveedor de crudo de la Isla.

Datos de la empresa Kpler y del diario Financial Times indican que durante 2025 México exportó un promedio de 12,284 barriles diarios, lo que representa alrededor del 44 % de las importaciones totales cubanas y un aumento de 56 % respecto al año anterior. En contraste, Venezuela apenas aportó 9,528 barriles diarios, un 63 % menos que en 2023.

Pemex, a través de su filial Gasolinas Bienestar, confirmó envíos diarios promedio de 17,200 barriles de crudo y 2,000 de productos refinados durante los primeros nueve meses de 2025, por un valor cercano a 400 millones de dólares.

La presidenta Sheinbaum defendió la operación, asegurando que todo se realiza dentro del marco legal y en función de acuerdos previos o ayuda humanitaria.

"No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular", afirmó Sheinbaum el miércoles pasado, en respuesta a cuestionamientos sobre si la administración había aumentado los volúmenes de crudo enviados a Cuba.

No obstante, reconoció que México se ha vuelto un proveedor clave ante la fuerte caída de los suministros venezolanos y la crisis energética que atraviesa la Isla.

La creciente dependencia de Cuba de México ha generado alarma en Washington.

El senador Marco Rubio calificó recientemente estos envíos como una "línea roja" que podría poner en riesgo las relaciones bilaterales, acusando a la administración mexicana de "sostener con petróleo a una dictadura criminal".

Expertos en política hemisférica destacan que los envíos podrían tensar aún más la cooperación regional, especialmente en un momento en que Estados Unidos ejerce control estratégico sobre Venezuela tras la captura de Maduro.

En paralelo, el régimen cubano enfrenta una situación energética crítica: frecuentes apagones y una creciente dependencia de suministros externos han obligado al gobierno a concentrar sus reservas de crudo en buques operados por GAESA.

Imágenes satelitales muestran al menos seis tanqueros fondeados en la bahía de Matanzas, mientras un séptimo se dirige a la zona, en lo que podría ser un esfuerzo por redistribuir reservas estratégicas para garantizar la generación eléctrica en los próximos días.

Este escenario refleja la urgencia y fragilidad del abastecimiento energético cubano, que ahora depende significativamente del apoyo mexicano.

Las advertencias de Giménez, en este contexto, no son meramente retóricas: representan un mensaje político y económico directo hacia México, vinculando los envíos de petróleo con la renegociación del T-MEC, y dejando claro que la administración estadounidense monitorea de cerca cualquier acción que pueda fortalecer al régimen cubano.

La presión se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica, con la isla caribeña enfrentando su peor crisis energética en décadas y Estados Unidos vigilando cada movimiento que pueda influir en la estabilidad regional.