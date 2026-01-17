María Elvira felicita en su cumpleaños a Carlos Giménez, su “hermano en el Congreso”

Vídeos relacionados:

La congresista María Elvira Salazar felicitó a su colega Carlos Giménez, a quien llamó su “hermano en el Congreso”, el día de su 72 cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a mi hermano en el Congreso, el congresista Carlos Giménez. Juntos luchamos incansablemente por la libertad de nuestros pueblos y le damos la batalla sin detenernos a los socialistas”, dijo Salazar en referencia a su compañero cubanoamericano en el Congreso.

“Que este nuevo año venga lleno de salud, fuerza y muchas victorias más. ¡Un abrazo fuerte!”, deseó.

Sangre cubana corre en las venas de los congresistas republicanos por Florida Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez; por New York Nicole Malliotakis, También por las del senador Ted Cruz, y el congresista demócrata Maxwell Frost.

Precisamente, el pasado miércoles, Giménez y Salazar, las dos voces junto a Díaz-Balart que representan al exilio cubano del sur de la Florida, respaldaron el envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba tras el paso del huracán Melissa, pero exigieron garantías para que el régimen de La Habana no tenga acceso ni control sobre las donaciones.

Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, el primer cargamento de asistencia llegó esta semana a Holguín y será distribuido directamente por Cáritas Cuba con apoyo de organizaciones humanitarias de la Iglesia Católica, con el fin de evitar la mediación del régimen.

“Todos sabemos durante años que la dictadura asesina en Cuba se roba las donaciones y luego se las revende al pueblo a precios exorbitantes. Confiamos en la gestión del secretario Rubio para evitar que el régimen se robe las ayudas destinadas al pueblo cubano”, expresó el congresista Carlos Giménez al conocer la noticia del envío.

María Elvira Salazar, por su parte, celebró la decisión de Washington de canalizar la ayuda directamente a través de la Iglesia.

“Estados Unidos siempre ha sido generoso con quienes luchan por la libertad y la democracia, incluido el oprimido pueblo de Cuba. Al pasar por encima del régimen, apoyamos su lucha por la libertad, no a su represor”, afirmó la legisladora republicana.

Ambos congresistas destacaron que la ayuda humanitaria enviada por la Administración Trump debe llegar a las familias afectadas por el huracán Melissa sin interferencia del aparato estatal cubano, al que acusan de lucrar con la necesidad del pueblo y desviar históricamente la cooperación internacional.

El plan de asistencia, anunciado por el secretario Rubio, también cubanoamericano, forma parte de un paquete de tres millones de dólares destinado a apoyar a los damnificados del oriente cubano.