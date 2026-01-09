Meme de CiberCuba sobre “la nueva Cuba” se vuelve viral y congresista de EE. UU. lo comparte

Vídeos relacionados:

Un meme publicado por CiberCuba con el mensaje “POV: Cuba soon” se ha vuelto viral en redes sociales y fue compartida por el congresista Carlos Gimene, tras mostrar una hipotética isla llena de inversiones internacionales y marcas globales.

El texto del meme dice: “La Cuba de Trump y Marco Rubio no es comunismo ni miseria. Es libertad, inversión y oportunidades para todos los cubanos.”

La imagen muestra un mapa de Cuba cubierto con logotipos de las principales firmas del mundo, desde tecnológicas hasta automotrices, simbolizando el futuro económico que podría tener el país tras el fin del régimen comunista.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez compartió el meme en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje en apoyo a la visión de una Cuba libre y próspera, que comienza a verse más cercana tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Cuando lo inevitable ocurra en Cuba y la dictadura narcoterrorista deje de existir, no habrá una sola empresa que no quiera invertir en la impresionante y hermosa isla donde nací. Como ha dicho el presidente Trump: el final está cerca para esos matones", posteó el congresista.

Lo más leído hoy:

El mensaje de Giménez —quien nació en La Habana y representa al sur de Florida en el Congreso estadounidense— generó miles de reacciones y comentarios de apoyo a la libertad de Cuba.