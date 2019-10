Manolín el Médico de la Salsa: “Arrimemos el hombro todos y neguémonos a vivir en una coyuntura infinita"

Publicado el Lunes, 28 Octubre, 2019 - 18:51 (GMT-4)

Manolín “El Médico de la Salsa” ha publicado un texto en Facebook en el que arremete contra quienes evitan hablar de la realidad de Cuba, al tiempo que pide un “NO” para lo que define como “Coyuntinuidad”, período en Cuba que considera “más de lo mismo”.

“Señores, los hombres no importa a lo que se dediquen, ya sean panaderos, médicos, músicos, ingenieros, plomero o carpintero, si tienen dos dedos de frente y aunque sea un par de neuronas que medio le funcionen, tienen que estar a la altura del momento en que vive su país y su gente …. y si eres figura pública, aún más”, dijo Manolín a quienes le aconsejan: “No te metas en política, concéntrate en tu música”.

“Hay otros que ingenuamente creen, como lo creía yo hace algún tiempo, que con buenas maneras la dictadura va a cambiar y no es así, no van a cambiar nunca, llevan 60 años de poder absoluto y pueden estar así toda la vida, hay que cambiarlos, somos nosotros los que tenemos que cambiarlos, como todos los pueblos”, añadió el músico, que se encuentra por estos días de visita en Miami.

El Médico de la Salsa dice que el Gobierno cubano tiene de “rehén a un pueblo entero”, y que la aceptación de esa realidad no puede ser para siempre.

“Arrimemos el hombro todos y neguémonos a vivir en una coyuntura infinita, no se acostumbre usted a la barbaridad bajo ninguna justificación y de una vez y por todas digamos todos:“NO A LA COYUNTINUIDAD”, concluye.

Manolín, quien hace poco más de un año se mudó de Miami a Madrid, se sumó en las últimas semanas a la reciente oleada de opiniones cruzadas sobre si es necesario o no que los artistas cubanos se definan políticamente. "En Cuba y en Miami necesitan darse un respetón urgente", dijo en un post publicado a comienzos de octubre.

A continuación, transcribimos el texto publicado este lunes en Facebook, que tituló "Digamos NO a la Coyuntinuidad”.

El ahora llamado “Período coyuntural”, es más de lo mismo. La dictadura nos manipula a su antojo y conveniencia, una vez le llaman “Periodo especial”, esta vez “Coyuntural”, y más adelante tal vez le llamarán “Periodo Circunstancial”, pero mentiras, es lo mismo y siempre será igual.

Da lo mismo “Tiburón Sangriento” que “Tiburón el regreso”, es la misma película del tiburón comiéndose a la gente.

Y hay gente que por equivocación, otros por ignorancia, otros por miedo, otros porque ya perdieron la fe y se rindieron, otros por indolencia, otros por conveniencia y egoísmo, y otros porque son simpatizantes de la dictadura cubana disfrazados, te dicen:

“No te metas en política, concéntrate en tu música”.

Señores, los hombres no importa a lo que se dediquen, ya sean panaderos, médicos, músicos, ingenieros, plomero o carpintero, si tienen dos dedos de frente y aunque sea un par de neuronas que medio le funcionen, tienen que estar a la altura del momento en que vive su país y su gente .... y si eres figura pública, aún más.

Hay otros que ingenuamente creen, como lo creía yo hace algún tiempo, que con buenas maneras la dictadura va a cambiar y no es así, no van a cambiar nunca, llevan 60 años de poder absoluto y pueden estar así toda la vida, hay que cambiarlos, somos nosotros los que tenemos que cambiarlos, como todos los pueblos.

Y eso de:

“Asi no se va a resolver nada, allá está la familia de nosotros y van a pasar trabajo”.

Tampoco se puede pensar así, precisamente eso es lo que le conviene a la dictadura, por eso tienen de rehén a un pueblo entero. Pensar así es aceptar que la dictadura será eterna, que Cuba será así para toda la vida, porque allí estará nuestra familia toda la vida.

Como dijo alguien cuando le preguntaron sobre lo que hacía el gobierno con las damas de blanco:

“En Cuba eso es normal, lo han hecho toda la vida”

No señores, pensar así es rendirse y aceptar que esa será nuestra vida y la de los nuestros para siempre.

-Que viviremos sin democracia toda la vida

-Que estaremos sin libre expresión toda la vida

-Que arrastrarán a las damas de blanco toda la vida

-Que estaremos en periodo especial toda la vida

-Que estaremos tirándonos al mar toda la vida

-Que estaremos brincando de frontera en frontera toda la vida.

-Que las familias estaremos separadas toda la vida.

-Que estaremos jineteando toda la vida

-Que estaremos fuera de nuestro país toda la vida

-Que toda la vida irse de Cuba sera el único camino para los cubanos.

-Que en Cuba toda la vida iremos a la carcel, nos quitaran el trabajo y nos darán golpes por decir lo que pensamos.

-Que estaremos toda la vida sin saber si nos dejarán entrar o no, a la tierra donde nacimos.

-Que tendrán toda la vida guerrilleros asesinos extranjeros viviendo en nuestro país cuando muchos de nosotros no podemos entrar a nuestra tierra.

-Que los cubanos toda la vida conseguirán más cosas adulando al gobierno y chivateando, que trabajando.

-Que en Cuba para toda la vida se nacerá condenado.

-Que un puñado de hombres serán los dueños del poder para toda la vida y nosotros nunca podremos elegir nada, solo obedecer.

-Que para toda la vida en Cuba será un delito tener una idea del país que te gustaría.

-Que el comunismo sera toda la vida la única opción para los cubanos.

-Que en nuestro país habrá para siempre un Apartheid de Conciencia, que seremos discriminados siempre por el color de nuestro pensamiento.

...... etc, etc, etc

En fin, pensar así, es lo mismo que aceptar que nos pasaremos la vida en una Coyuntura eterna.

No señores, mejor ponerse verde una vez que rojo toda la vida.

Arrimemos el hombro todos y neguémonos a vivir en una coyuntura infinita, no se acostumbre usted a la barbaridad bajo ninguna justificación y de una vez y por todas digamos todos:

“NO A LA COYUNTINUIDAD”