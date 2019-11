José Daniel Ferrer envía mensaje desde la cárcel: "Mi vida corre grave peligro"

Publicado el Sábado, 2 Noviembre, 2019 - 17:46 (GMT-4)

La ONG Cuban Prisoners Defenders ha dicho que tuvo acceso a una carta del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, donde dice que su vida "corre peligro" en la cárcel de la Isla donde se encuentra desde el pasado 1 de octubre.

“En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", dice la nota.

Según la ONG, dicha carta está en manos de personas de su "plena confianza en Cuba", y fue contratado un perito calígrafo, quien confirmó la autenticidad de la carta, a la cual le suprimieron una parte para guardar la identidad del destinatario.

No ad for you

Carta de José Daniel Ferrer / Foto: Cuban Prisoners Defensers

No obstante, Cuban Prisoners Defenders aclaró que "a pesar de haber hecho todo lo que está en nuestras manos para comprobar la autenticidad de la carta, no podemos guiarnos por un escrito del que pudiera caber cualquier tipo de manipulación estatal, por lo que sólo el contacto con José Daniel puede dar crédito final a su estado y situación".

También denunciaron que el contacto y la información sobre el líder de la UNPACU "sigue siendo negados por el gobierno de Cuba a su familia, a pesar del mandato radical de las Naciones Unidas al respecto, además de las exigencias de Amnistía Internacional, las de Freedom House, las de la Organización de Estados Americanos y una infinidad de instituciones, organismos, estados, como los Estados Unidos, y voces del mundo del mundo entero, entre las que aún está ausente la Unión Europea, guiada por una estrategia especialmente impulsada desde el gobierno español".

Hace unos días, Mara Tekach, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, también se pronunció a favor de la liberación de José Daniel Ferrer.

“El gobierno de EE.UU. condena enérgicamente esta inadmisible detención”, dijo la diplomática. “Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa”.

Con el fin de exigir su liberación, activistas cubanos convocaron a un tuitazo ayer a las 7:00 P.M., con el que pidieron una prueba de vida de Ferrer y otros tres activistas, de quienes se desconoce su paradero.