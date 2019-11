Música de Gente de Zona forma parte de la banda sonora del videojuego Need For Speed

Publicado el Lunes, 4 Noviembre, 2019 - 15:43 (GMT-4)

Dos canciones del dúo cubano Gente de Zona se han colado en la banda sonora del popular videojuego Need For Speed, cuya nueva versión estará disponible este 8 de noviembre en las plataformas PS4, Xbox One y PC, y que resalta también por su contenido musical.

La música de los cubanos pertenece a su nuevo disco Otra cosa, que ha tenido muy buena aceptación y que cuenta con variadas colaboraciones. Los temas son Poquito a poco, en el que participan Zion & Lennox, y Hazle completo el cuento, junto al reguetonero cubano El Micha.

La banda sonora de Need For Speed Heat, que ya se encuentra disponible en Spotify y Apple Music, cuenta con 58 canciones. Además de Gente de Zona, también hay temas de Bomba Estéreo, Diplo, 2 Chainz, French Montana y Cardi B.

Los temas fueron escogidos por Ghost Games, desarrollador de videojuegos a cargo de Need For Speed, para ambientar la ciudad Palm City, de ahí que los ritmos urbanos y latinos jueguen un papel importante.

Gente de Zona y El Micha no son los únicos cubanos que podrán escuchar quienes disfruten el juego, sino también la cantante Danay Suárez, que forma parte de la banda sonora con su tema Viaje en Dub.