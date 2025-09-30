¡Sabrosura cubana! Gente de Zona hizo vibrar el Hard Rock Stadium en el halftime de los Miami Dolphins

El dúo cubano Gente de Zona encendió el espectáculo de medio tiempo en el Hard Rock Stadium de Miami, donde miles de aficionados disfrutaron de una presentación cargada de energía, luces y sabor caribeño.

Los artistas compartieron escenario con el productor y cantante dominicano Maffio, con quien interpretaron el tema “Háblame de Miami”, convirtiendo el halftime en una verdadera fiesta al estilo de la ciudad.

“¡Miami nos lo confirmó una vez más! Un halftime para la historia junto a @maffio. Gracias a @miamidolphins y a @hardrockstadium por hacernos parte de esta aventura. Viene el US Tour”, escribieron en su cuenta de Instagram, donde subieron imágenes y videos del show.

Durante la actuación, el estadio se iluminó con el público coreando la canción, mientras las porristas de los Miami Dolphins acompañaban con su coreografía, creando un ambiente espectacular que hizo vibrar a los presentes.

La presentación llega justo antes del inicio de la gira estadounidense de Gente de Zona, un recorrido que promete llevar su música a distintos escenarios del país.