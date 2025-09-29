Alexander Delgado protagoniza accidente en el escenario durante su gira por los 25 años de Gente de Zona

El pasado sábado 27 de septiembre, el reguetonero Alexander Delgado, líder de Gente de Zona, vivió un inesperado incidente durante el concierto que ofreció la agrupación en el Hertz Arena de Florida.

Mientras interpretaba uno de los éxitos del dúo, el artista perdió el equilibrio y sufrió una caída aparatosa frente a miles de espectadores. Lejos de detener la presentación, Delgado se levantó de inmediato, levantó el brazo en señal de tranquilidad y continuó el espectáculo con la misma energía.

El momento fue captado en video y compartido en Instagram por la página La Familia Cubana, convirtiéndose rápidamente en viral. Las reacciones de los seguidores no tardaron en llegar: algunos aplaudieron su profesionalismo y actitud positiva, mientras que otros mostraron preocupación por su estado físico, recordando que en el pasado ha enfrentado lesiones en la rodilla.

“Lo importante no es caerse, sino saber levantarse, y él lo hizo con mucho estilo”, comentó un internauta, mientras otro señalaba: “Caballero, Álex no tiene 20 años ya, está operado de la rodilla y se la pasa corriendo en el escenario”.

El concierto formó parte de la gira por los 25 años de Gente de Zona, que ha conseguido varios llenos totales en Estados Unidos. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la reaparición en escena de Jacob Forever, exintegrante de la agrupación, quien compartió con Delgado y Randy Malcom algunos de los temas que marcaron la historia del grupo.

La velada, que se vivió entre nostalgia y euforia, también dejó espacio para bromas. Delgado no dudó en llamar a su antiguo compañero el “Soltero del Año”, tras la reciente ruptura de Jacob con La Dura, lo que arrancó risas del público.

No es la primera vez que el “Monarca” sufre un accidente en vivo. En los Premios Lo Nuestro 2023, también protagonizó una caída en el escenario mientras se disponía a cantar “Celia”.

Pese a los tropiezos, Alexander Delgado volvió a demostrar que nada lo detiene sobre el escenario y que su carisma y entrega siguen siendo sello de identidad de Gente de Zona.

