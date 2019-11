TV cubana culpa a los acaparadores y habla de "campaña de descrédito" por "la lucha" en Cuatro Caminos

Publicado el Martes, 19 Noviembre, 2019 - 08:08 (GMT-4)

La periodista oficialista Talia González culpó este lunes a los acaparadores de los incidentes en la apertura del Mercado de Cuatro Caminos, en un comentario en el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, donde también habló de "campaña de descrédito" contra el gobierno.

González agregó, en nombre de ese espacio estatal, que además de la masividad por la cual cerró el establecimiento –según la nota de la corporación CIMEX– "allí se produjeron desagradables actos de acaparamiento, violaciones de la norma establecida para la entrada a un establecimiento comercial y ante esa avalancha descontrolada la rotura de algunas estructuras y también riñas".

"Sabemos que quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo a comprar productos para el uso de sus hogares, es parte de un fenómeno que no acaba de tener solución, me refiero al acaparamiento y reventa luego en la calle a precios exorbitantes. Algunos de ellos actúan con total impunidad", aseguró la periodista.

No ad for you

Este sábado las imágenes de los cubanos subidos a estantes en ese remodelado mercado, abierto con motivo de los 500 años de La Habana, recorrieron las redes sociales.

La comentarista cubana minimizó la responsabilidad de los encargados del mercado y de CIMEX, pese a que en un video se veía como una fila de policías fueron desplegados en las inmedidaciones ante la previsible avalancha de personas por la escasez de alimentos básicos en la Isla en los últimos meses, algo que mencionó para decir que "nada, absolutamente nada justifica lo ocurrido allí".

"Llamamos la atención a la manera incivilizada con que muchas personas se comportaron, también las de otras que no les interesa enfrentar estos actos y se dedicaron a grabarlo todo con sus celulares para luego montar campañas de descrédito en las redes sociales. Por cierto, otro mal que vivimos por estos días", afirmó González.

La Televisión cubana pidió medidas "más severas y ejemplarizantes" contra quienes "infringen las normas de comportamiento social" y alabó el trabajo de años y en los últimos días de quienes prepararon el Mercado de Cuatro Caminos. Sin embargo, a González se le olvidó mencionar que los trabajadores rompieron un eleguá que se encontraba en esas instalaciones.

"Hay quienes les molesta que construyamos, que levantemos obras públicas, que Cuba cambie para bien", agregó la periodista.

En Facebook algunos cubanos respondieron al comentario de la Televisión cubana en cuanto al acaparamiento y otros aspectos.

"¿Se te ocurre que, tal vez, el acaparamiento también es un acto reflejo, casi incondicionado? ¿Se te ocurre que quien busca revender productos lo hace, tal vez, buscando un sustento que no llega por los salarios, incluso los aumentados, que recibe un trabajador honrado? ¿Has pensado que solo es un negocio rentable la reventa debido a la persistencia del desabastecimiento, pues de lo contrario, no se “movería” la mercancía?", escribió Joeluis Cerutti Torres, quien confiesa que ya no ve el noticiero.

"Para mentiras, manipulación y descaro, ya tengo suficiente con la vida real", señaló.

"Castigos ejemplarizantes que equivocada está esta tía que le importa si la gente graba con su teléfono como si ella hubiera comprado o regalado los mismos al pueblo" o "que hagan 100 mercados como ese, que hagan miles grandes y chiquitos y que siempre el comprador pueda comprar cuando quiere y que haga un mercado solo para los que tienen restaurantes o sea un por mayor y no habrá ningún problema", expresaron otros en la misma red social.