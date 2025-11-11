Denuncian que cuerpo de un cubano esperó más de 12 horas para llegar a la funeraria: “En Cuba no te puedes ni morir”

José, el hombre cuyo cuerpo esperó más de 12 horas para ser trasladado a la funeraria en La Habana del Este.

Una nueva denuncia en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia el colapso de los servicios funerarios en Cuba.

El habanero Vladimir Viera relató que el cuerpo de su amigo José, residente en el reparto Camilo Cienfuegos, en Habana del Este, permaneció más de 12 horas sin poder ser trasladado a la funeraria debido a la falta de transporte y combustible.

“Mi amigo José murió sobre las cinco de la mañana y no fue hasta las ocho de la noche que pudieron llevarlo desde el hospital naval. No hay carro disponible, no hay combustible, etcétera. Moraleja: en Cuba actualmente no te puedes enfermar ni mucho menos morirte”, escribió Viera en su cuenta de Facebook, donde lamentó la muerte del hombre, a quien describió como “pescador y amigo sobre todas las cosas”.

Captura de Facebook/Vladimir Viera

El caso se suma a una larga lista de denuncias sobre demoras en la recogida de cadáveres y la precariedad de los servicios funerarios en la isla, un problema que afecta tanto a ciudadanos comunes como a figuras reconocidas del arte y los medios.

Hace apenas unas semanas, la familia de la actriz Miriam Learra, figura emblemática del teatro y la televisión cubana, denunció que su cuerpo llevaba más de 10 horas sin ser recogido por los servicios funerarios en La Habana. La situación fue dada a conocer por el actor Antonio Arroyo, quien pidió empatía y ayuda ante la falta de respuesta institucional.

Casos similares se han reportado en otras provincias. En Holguín, la demora de más de 15 horas en el levantamiento del cadáver de una anciana provocó una protesta vecinal, e incluso, los familiares colocaron el cuerpo sobre una cama en el umbral de la casa y cortaron la calle en señal de indignación. En videos difundidos por redes sociales se escuchaba a los dolientes reclamar que “en Cuba no hay respeto ni para los muertos”.

Incluso periodistas oficialistas han reconocido la magnitud del problema. En febrero, Guillermo Carmona Rodríguez, del periódico Girón, denunció que el entierro de su abuela en Matanzas casi no se realiza por la falta de combustible y los obstáculos burocráticos. “Morirse también es un trámite burocrático”, escribió en su crónica, al describir la espera de horas por una autorización estatal para abastecer el carro fúnebre.

La crisis, reconocida incluso por medios estatales, responde a un conjunto de causas que van desde la escasez de combustible y vehículos operativos, hasta la falta de mantenimiento e infraestructura básica en funerarias y cementerios. En muchas provincias, apenas funciona una parte del parque automotor destinado a los traslados, y los ataúdes escasean o llegan con defectos de fabricación.

En julio, la emisora estatal Radio Mayabeque admitió que despedir a un ser querido en Cuba “se ha convertido en una carrera de obstáculos”, marcada por la desorganización institucional y la carencia de recursos.

El resultado es una cadena de demoras y situaciones indignas que prolongan el sufrimiento de las familias, obligadas a conservar los cuerpos durante horas, e incluso días, en condiciones inadecuadas, mientras esperan un transporte que nunca llega.