Lluvias torrenciales azotan Bayamo entre truenos, apagones y escasez de agua

Un torrencial aguacero acompañado de tormentas eléctricas sorprendió este domingo a los habitantes de Bayamo, en la provincia de Granma. Estas lluvias llegan después de las grandes inundaciones que ha sufrido la región por el paso del huracán Melissa.

CMKX Radio Bayamo compartió en su página de Facebook un video del fenómeno. Las imágenes muestran fuertes descargas eléctricas y un cielo nocturno con absoluta oscuridad por un apagón en la zona.

Aunque podría pensarse que los bayameses no quieren saber nada de la lluvia, lo cierto es que vieron los cielos abrirse y agradecieron el aguacero torrencial como una bendición en medio de la prolongada escasez de agua potable.

“Lo único positivo es que cogimos agua para bañarnos”, comentó una vecina en la publicación, reflejando el sentir general de alivio y resignación ante la crisis hídrica.

Muchos internautas coincidieron en que la lluvia fue un “acto de misericordia divina”, ya que el agua almacenada les permitirá sobrevivir algunos días más. “Esa fue una bendición de Dios que vio al pueblo de Bayamo muriendo por falta de agua”, expresó otra residente.

No faltaron las críticas al gobierno local y al sistema de Acueducto de Granma. “Menos mal para que tengan agua, porque el gobierno es por gusto, ni acueducto ni pipas”, escribió un usuario indignado.

Otros recordaron que “sin corriente no hay bombeo”, lo que mantiene a muchos barrios sin servicio pese a que las represas están llenas tras el paso del huracán Melissa.

Además del aguacero, se reportaron apagones y vientos intensos. “Aguacero fuerte con vientos y descargas eléctricas en Bayamo hoy en la tarde noche, más el acostumbrado apagón que no puede faltar”, comentó una vecina.

La paradoja sigue siendo dolorosa. A los granmenses les sobra el agua en los embalses, pero falta en los hogares. Mientras tanto, siguen mirando al cielo como única esperanza.