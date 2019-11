"Nada justifica sus precios": Cubanos piden a ETECSA que #BajenLosPreciosDeInternet

Publicado el Sábado, 23 Noviembre, 2019 - 14:12 (GMT-4)

Varios cubanos en redes sociales se han vuelto a unir bajo el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet luego de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, lanzara su nueva oferta de Internet 4G.

"Somos miseria somos represión, hasta cuándo el descaro!! #ElCambioEsYa #BajenLosPreciosDeInternet #FreeFerrer #CubaDecide #CambiodeSistema en #Cuba", posteó el usuario identificado como Ñango Leyva en Twitter.

"Las ciberclarias se venden por unos megas gratis. Hay gente que no vale nada. Lo curioso es que si no existiera ese gobierno que defienden, podrían tener mucho más, trabajando, con dignidad. Hay elecciones en la vida que no se entienden. #BajenLosPreciosDeInternet", comentó Roberto Garcés Marrero

La periodista Geysi Guía también dijo: "Parece que he gastado 9 megas de navegación nacional, la verdad es que no sé cuándo. Estos 300 megas "gratis" son como el frijol para una persona en la libreta. Los coges porque te tocan aunque no sepas qué hacer con ellos. Es una vergüenza!!! #BajenLosPreciosdeInternet".

"Sí, los que nos quedamos en cueros, sin plumas y cacareando después que compramos los paquetes de @ETECSA_Cuba. Somos nudistas de megas #BajenLosPreciosDeInternet", posteó John Francos.

"Parece que @ETECSA_Cuba se está defendiendo, lo que no acaba de entender es que nada de lo que dice justifica sus precios #BajenLosPreciosDeInternet", comentó el usuario Alejandro.

Así, una larga lista de cubanos ha protestado desde dentro y fuera de Cuba por los costos de Internet, que van desde un paquete de 6.5 GB por un precio de 35.00 CUC, hasta otro de 10 GB por 45.00 CUC, cuando los cubanos ganan salarios mensuales muy por debajo de esas cifras.

Hace pocos días, un cubano imitó a la cantante chilena Mon Laferte para denunciar los altos precios de ETECSA, con su torso desnudo, en el que se podía leer el mensaje "bajen los precios de ETECSA".