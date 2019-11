Silvito "El Libre" le responde a Descemer: "En Cuba conocían más a Peter La Anguila que a ti".

Publicado el Martes, 26 Noviembre, 2019 - 14:10 (GMT-4)

La batalla de las redes continúa a fuego vivo, y los principales contendientes cruzan sus espadas... a distancia.

Ahora ha sido Silvito "El Libre" quien ha contestado directamente a Descemer Bueno, luego de que este afirmara que él había apoyado tanto a Aldo "El Aldeano" como al propio hijo de Silvio Rodríguez cuando estos llegaron a Estados Unidos.

"Ay DESEMEN ¿dices que nos ayudaste en Miami? Jaja que loco tu estás asere, de donde tu sacaste eso si contigo yo he cruzado 2 palabras si acaso, ¿para que rebuscas en un pasado cuando en realidad tu tienes cosas mas oscuras que esconder que yo?"

Así comenzó diciendo el rapero, luego de que la canción "Desemen" que grabaran a dúo él y Aldo provocara algunas palabras por parte del compositor de "Bailando", quien afirmó anoche en otra de sus acostumbradas directas de Facebook que Silvito "El Libre" era el rapero más malo del mundo, y que Aldo "El Aldeano" tenía más envidia que talento.

"Nunca nos ayudaste en nada ni hiciste nada por nosotros, te recuerdo que tu fama solo tiene poquitos años y en el 2010 cuando vine a USA a presentarme por primera vez en Cuba conocían mas a Peter La Anguila que a ti, usted nunca sonó en Cuba, viniste a usa porque tu papa te trajo, no por buen músico", continuó Silvito su alegato.

"Un día pudiste colar una de tus composiciones en el repertorio de una figura mundial y te hiciste famoso de la noche a la mañana, tu sabes que en esa industria pequeña como dices hace falta mas suerte que talento, si no unos cuantos de tus colegas del género urbano estuvieran vendiendo guayabas en las calles d miami. Compositores e intérpretes cubanos mejores que tu no han tenido la misma suerte y de eso todos estamos claros."

En su directa de anoche, Descemer Bueno alegó que Aldo actualmente no tenía vida artística, y que dicha "inactividad" le ha hecho "ponerse de parte de los haters" y en especial, del "líder del haters", haciendo referencia al presentador Alexander Otaola. Además, Descemer criticó la calidad musical del rap que practica el hijo de Silvio Rodríguez, de quien dijo directamente que era una pena de artista. Silvito también contraatacó a esto:

"Yo soy rapero y el rap pertenece a la cultura Hip Hop, una cultura basada en la rebeldía y la conciencia, para mi es mas importante dar un mensaje, no me rijo por patrones comerciales para vender así que no puedes comparar tu producto con el mío ni esperar que tenga los mismos resultados. Aún asi he conocido 12 países sin promoción y sin rendirle a nadie incluso estando censurado en todos los medios y escenerios de Cuba, para un guajirito de Banes eso es más que cumplir un sueño", escribió el artista.

"Lo que te falta de hombre lo tienes de ego, por eso no percibes la ridiculez que protagonizas por estos días, te ves a ti mismo como un súper humano superior a los demás cuando en realidad lo que da es pena verte con tu edad actuando como un adolescente", siguió en su post de Facebook Silvito "El Libre". "Sabía que me compararías con mi papá porque esa es la bala que utilizan siempre contra mi cuando no tienen nada mas con que atacarme,a eso se le dice patada de muerto. Es imposible comparar la obra y el talento de mi papá conmigo (ni contigo)".

Luego, el rapero cerró su respuesta: "Esto es lo último que escribo sobre ti porque me siento como si estuviera pisoteando una cucaracha muerta, espero que encuentres ayuda. Saludos familia, haganle llegar esto al "Maestro"