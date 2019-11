Reporteros Sin Fronteras condena el acoso del régimen cubano hacia la periodista independiente Luz Escobar

Publicado el Viernes, 29 Noviembre, 2019 - 10:36 (GMT-4)

La organización Reporteros Sin Fronteras condenó este jueves el hostigamiento del régimen cubano hacia la periodista independiente Luz Escobar, a quien le plantaron un agente de la policía política en la puerta de su casa en la última semana que le ha impedido salir a la calle.

“Condenamos enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho”, declaró la institución en su cuenta en Twitter.

Escobar, periodista del diario digital 14ymedio, publicó un video el pasado martes en el que denunció que, por tercera vez en menos de dos semanas, un oficial de la Seguridad del Estado le había prohibido salir de su vivienda pese a no estar acusada de ningún delito; una acción que ya estaba comenzando a afectar a sus dos hijas pequeñas.

No ad for you

“Esa persona no me explica ninguna razón y me dice que está cumpliendo órdenes. Me dice que no me va a permitir salir y que si lo hago, voy detenida”, aseguró.

La postura del gobierno cubano hacia la reportera ya había sido condenada días atrás por las cantantes Haydée Milanés y Daymé Arocena, así como por la periodista Mónica Baró, quienes le ofrecieron su apoyo.

Escobar alertó que en el último año se ha intensificado la represión contra activistas, artistas y periodistas independientes, a los que el régimen considera personas incómodas. A ella en particular, le han denegado la salida del país tres veces, siempre al llegar al aeropuerto de La Habana: en mayo, en agosto y en septiembre. En esta última ocasión la funcionaria que la atendió no me ocultó la información y le dijo que tenía prohibida la salida del territorio nacional por interés público.