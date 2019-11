Cancelan gira de conciertos de Carlos Varela por Cuba porque "el país no está en condiciones"

Publicado el Sábado, 30 Noviembre, 2019 - 05:08 (GMT-4)

El cantautor cubano, Carlos Varela, anunció que le cancelaron su gira de conciertos por cinco ciudades de Cuba, y que los argumentos recibidos fueron que “el país no está en condiciones de hacer esta gira”.

“No es mi culpa que no se hagan estos shows en las fechas anunciadas. Me hacía mucha ilusión reencontrarme de nuevo con mi público en Cuba", escribió el artista en Facebook.

"Hace 35 años que escribo canciones, componerlas y grabarlas lo decido yo. Hacer una gira por varias ciudades del país, no lo decido yo; eso lleva un proceso de permisos y coordinaciones que no están en mis manos. Lo siento mucho, este cambio de fechas no ha sido en ningún momento una decisión mía", concluyó.

Los conciertos en Cuba estaban previstos en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara y Ciego de Ávila.

La gira estaba motivada por la reciente presentación de El Grito Mundo, el primer disco de Carlos Varela en una década (No es el fin, 2009).

El nuevo disco aborda temas como el miedo, el silencio, el bullying, el amor, el desamor, la soledad, la duda, la religión y el poder, entre otros, todo ello desde la óptica del cantautor, que siempre ha sido una pieza incómoda para el oficialismo en Cuba.

Hace solo unos días, Varela estuvo en el centro de atención pública después de que algunos versos especialmente significativos de su canción "Habáname" fueran censurados durante la gala por los 500 años de La Habana.

“No sé qué mano se esconde detrás de eso. Conmigo no contaron”, dijo Varela en declaraciones a CiberCuba a propósito del tema. “No entiendo por qué alguien se siente con el derecho de usar solo un fragmento de mi canción y omitir justo los versos que le dan un sentido de dolor al tema”, añadió el cantautor.

“Parece que la censura en mi país se sigue ensañando conmigo. Definitivamente hay muchas cosas que hay que cambiar en Cuba”, precisó entonces el cantautor, que hace una semana publicó el videoclip Why Not?