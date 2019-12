Split, freezer y piezas de Lada: Estos son los productos más vendidos en las nuevas tiendas en divisa en Cuba

Publicado el Miércoles, 18 Diciembre, 2019 - 17:48 (GMT-4)

Desde que se abrieran las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC) en algunas provincias cubanas, los equipos más vendidos han sido los split, los freezer, los neumáticos y las partes y piezas de lada y motos.

Así lo dio a conocer la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, quien agregó que al cierre de este martes existen 13 provincias con tiendas de este tipo, y solo quedan Las Tunas y Guantánamo por contar con estos establecimientos.

Como medida para palear la crisis económica que vive el país, el Gobierno cubano abrió en un inicio unas 70 tiendas para comercializar equipos electrodomésticos, piezas de carros y mercancías en dólares, euros y otras divisas fuertes, excluyendo complemente al peso convertible (CUC) del nuevo circuito comercial.

“El dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras significativas y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria y las cadenas de tiendas, que son nuestro mercado”, dijo sobre la medida el vicepresidente Salvador Valdés Mesa.

Luego de este anuncio, se autorizó a que los ciudadanos abrieran cuentas en divisas convertibles en un grupo de bancos designados por el gobierno, como el Banco Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, y Banco Popular de Ahorro.

A raíz de las medidas, muchos se comenzaron a preguntar si el país estaba regresando al dólar como divisa, a lo que Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación respondió que "esto no es dolarización de la economía”, sino que "se trata de ir transitando de un mecanismo centralizado en la asignación de divisas en el sistema empresarial a un mecanismo más financiero".

Aunque el gobierno haya establecido este tipo de tiendas, la mayoría de los ciudadanos de la Isla no creen que influya directamente en una mejora de su calidad de vida: "No me benefician ni me perjudican. Eso es para quien tenga divisa en el país, yo no las tengo, yo soy un simple trabajador más", dijo un cubano.

Asimismo, algunos clientes han dicho sentirse decepcionados con las compras en Moneda Libremente Convertible. “En papeles, todo es más que bonito: el país recauda divisas y la población puede adquirir con mayor facilidad el producto sin intermediarios. Pero la realidad muestra otra cosa: la escasez de productos de alta demanda no acaba. Por tanto, como siempre, habrá desabastecimiento, los revendedores y especuladores no dejarán de vivir y el mercado paralelo seguirá fortaleciéndose”, dijo otro entrevistado.

En el caso de los freezer, tienen un costo de $249 y hasta $650; los split entre 361 a 973 dólares; los neumáticos entre 34 y 38 dólares; las piezas de automóviles como motores de Lada entre 1600 y $2.050 y las motos eléctricas entre $999 y $1.666.

Otra crítica llegó en el día de hoy cuando se supo que la corporación CIMEX había destinado tiendas enteras a vender solo 3 productos en dólares, en este caso lavadoras, televisores LG de 43 pulgadas, y splits de una tonelada,