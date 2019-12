Haila asegura que no es su mayor deseo ofrecer conciertos en Miami

Publicado el Martes, 24 Diciembre, 2019 - 09:41 (GMT-4)

La cantante cubana Haila María Mompié dijo que no es su mayor deseo ofrecer conciertos en Miami, donde el pasado mes de noviembre le cancelaron el concierto que estaba programado.

"Miami es solo una parte del mundo, no es que sea un afán de los artistas cubanos poder dar conciertos allí, por lo menos, por mi parte. He dado conciertos en esta ciudad muchas veces, aún después del vídeo, y no entiendo por qué se agudiza el tema ahora", aseguró este lunes durante una entrevista con el medio oficialista CubaSí.

De esta forma hizo referencia a la actuación que protagonizó el 28 de septiembre del 2010 por el 50 aniversario de los CDR y y al que asistió el dictador Fidel Castro, al que elogió en pleno concierto. "Muchas gracias por existir, lo amo con todo mi corazón", aseguró.

También explicó que el intercambio cultural "siempre ha existido, aunque muchos crean que no es cierto".

"Muchos artistas americanos visitan la Isla para participar en diferentes festivales de jazz, de salsa y quien da la visa es el gobierno norteamericano. Asimismo, nos la otorga a nosotros para poder compartir nuestra música en los Estados Unidos. En mi opinión, no es posible que alguien le pueda imponer a otra persona no asistir a un concierto, ir a ver algún artista o una obra plástica", afirmó.

La artista también señaló que, luego de conocerse la cancelación del concierto que debía celebrarse el 14 de noviembre, empezó a recibir llamadas constantes de todas las televisoras pidiéndole entrevistas.

"Una vez más, al parecer no tienen muchas noticias, o no crean contenidos para entretener al público, y vuelven a hacer leña del árbol caído, por lo que agarraran un vídeo de las redes sociales, subido el 28 de septiembre del 2010 del cual se ha hablado en reiteradas ocasiones. ¿El objetivo? No sé cuál es. Quizás sea seguir empañando la carrera de una artista dedicada por muchos años a hacer música cubana y exportarla por el mundo", apuntó.

"Si no quieres hablar es que eres comunista y si lo dices, entonces te censuran también. Todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra", agregó.

La cantante aseguró que "único delito" ha sido quedarse a vivir en Cuba. "En mi país soy totalmente feliz, mi única felonía ha sido amar a mi patria, a mi tierra, a mi gente. Me considero arte, cultura, yo también me considero Cuba. Pude haber vivido en otra parte, con mucho dinero en una cuenta bancaria, con un contrato multinacional y yo decidí quedarme aquí. Eso no es criticable", aseguró.

María Mompié se definió como una "embajadora de la música cubana" que "lleva su bandera hacia muchas naciones". "¿Qué es lo que más le gusta al cubano? La música. ¿Qué es lo que más divide al cubano? La política. Divide y vencerás", dijo.