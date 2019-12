Charter de Miami prohíbe a un pasajero filmar reclamos a la tripulación y lo bajan del vuelo

Publicado el Lunes, 23 Diciembre, 2019 - 18:54 (GMT-4)

Reclamar por un retraso de varias horas en el aeropuerto de Miami y filmar sus inconformidades con miembros de la tripulación que no le permitían subir su equipaje de mano al avión, le costó este domingo 22 de diciembre a Julio Armando Medina quedarse en suelo americano y no llegar a La Habana a bordo del vuelo WQ502 de Swift Air.

“Todo empezó cuando mi hijo se retrasó en la fila por ayudar a un anciano a abordar, que no caminaba bien, y en el momento de entrar al avión le dijeron que no cabía su equipaje de mano”, dijo a CiberCuba Nancy Hebra, madre del joven Julio Armando, de 21 años de edad.

El vuelo charter debía salir a las 3.30 de la tarde y todavía a las 7.30 de la noche estaban los pasajeros en Miami, sin que mediara ninguna explicación o disculpa.

Boleto del pasajero para este domingo 22 de diciembre // Foto: CiberCuba

Cuando el individuo mayor y Julio Armando reclamaron porque después de toda la espera no los dejaban llevar encima su equipaje de mano, todo se salió de control.

“Mi hijo pidió permiso para grabar lo que estaba sucediendo y cómo lo estaban tratando, porque no era la manera adecuada”, dijo Nancy Hebra, “cosa que ni siquiera debió hacer porque en este país tenemos derecho a filmar un incidente como ese. Primero le dijeron que sí, y luego una aeromoza identificada como Ingrid Menéndez le dijo que él no podía filmar nada y llamó al capitán del avión”.

El joven dejó de filmar en ese preciso momento. CiberCuba obtuvo una copia de la grabación, de aproximadamente un minuto y medio de duración, donde se detalla este altercado y donde se aprecia como una mujer le dice, al final del video, que él no puede grabar.

Según el testimonio de la madre del afectado, el capitán del vuelo llegó a la escena y sin mediar diálogo alguno ordenó que bajaran a su hijo del avión.

“Ese señor no preguntó qué ocurría ni por qué, él llegó con una forma bastante descompuesta y ordenó “castigar” a un pasajero que no estaba alterando ningún orden”, dijo Hebra.

“Cuando él dijo que se iba a quejar y que iba a denunciar todo este maltrato, le dijeron que lo hiciera, que nadie le iba a creer porque él parecía un niño”, dijo la madre del afectado.

Hoy, cuando Julio Armando acudió a recoger la maleta con la que pretendía viajar este domingo, el manager de Ultra Aviation Services, la compañía que opera el equipaje de este charter, le indicó que más bien debería dar gracias porque no le presentaron cargos federales por alteración del orden.

“Yo, que no había hecho absolutamente nada y que solo estaba reclamando los atropellos de esta aerolínea, que para colmo es un fantasma porque en el aeropuerto yo no sabía cómo encontrar a nadie que me diera respuesta por lo que me acababa de pasar”, declaró Julio Armando Medina.

CiberCuba ha intentado obtener declaraciones de Swift Air durante el día de hoy para conocer su versión de estos hechos, pero ninguna de nuestras llamadas o mensajes ha sido contestado. En el pasado, la misma Swift Air ha sido noticia por cancelaciones de vuelos que han dejado a cientos de pasajeros sin opciones en el mismo aeropuerto de Miami.

Swift Air es una de las compañías que operan vuelos charters que más en entredicho ha estado desde las noticias del sur de Florida. El 6 de junio se volvió viral el video de pasajeros cubanos bailando en pleno aeropuerto para poner buena cara al mal tiempo: llevaban seis horas de espera, con la misma Swift Air. Apenas 10 días después, otra cancelación de la misma aerolínea con destino a Cuba generó un caos entre pasajeros que debían arreglárselas a última hora como pudieran.

Este mismo fin de semana otro charter, Superior Air, dejó varados a otros pasajeros de Miami en un nuevo incidente con estas compañías de vuelos fletados a Cuba, cuya reputación se ve impactada últimamente por situaciones como estas.