Opiniones de cubanos sobre el recién designado Primer Ministro  

Publicado el Martes, 24 Diciembre, 2019 - 19:29 (GMT-4)

Que “a ese no lo conocen ni en su casa”. Que “pusieron a un mediocre”. Que “si hubiera sido una elección democrática, hubiera escogido directamente el pueblo”.

Así (y más) dicen en las calles de La Habana acerca de la designación del holguinero Manuel Marrero, de 56 años, como primer ministro de la isla, cargo que volvió a quedar instaurado el pasado sábado después de años desaparecido.

Para el médico Yamil, lo que más se oía era que fuera Roberto Morales, que antes había atendido el sector de la salud y es “el que está de mano derecha” del presidente Miguel Díaz-Canel “para todo”, un tipo más “cercano a la población”.

“Creo que necesitábamos a alguien que tuviera más que ver con sectores económicos problemáticos como la agricultura, el comercio interior, los recursos hidráulicos, la industria alimentaria o los servicios comunales.

“Aunque al menos es un hombre relativamente joven, Marrero ha estado más conectado con la vida internacional que con la realidad cubana y creo que a la mayoría le cogió por sorpresa su nombramiento. De verdad no lo vimos venir”, añade.

A tenor con lo que ratifica Rafa en Cubadebate: “A mi modo de ver las cosas, al primer ministro le corresponden tareas volcadas a lo interno en un 99%. El otro 1% restante le toca a DC (Díaz-Canel) y a Bruno (Rodríguez)”.

En el mismo sitio web Sonia afirma estar sorprendida. “Esa propuesta nadie la vio venir. Felicitaciones aparte, no era el elegido. Y aunque no lo parezca, la gente del pueblo, los pensantes, saben lo que necesitan y no siempre es bueno ponerles lo perfectamente escogido.

“Además, eso de 16 años de ministro (como llevaba Marrero) de una rama es un error también. Es conveniente estar más cerca de lo que sucede que estar bien preparado porque a veces los árboles no te dejan ver el bosque”, concluye la forista.

De acuerdo con Denise, estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana, el otrora ministro de Turismo ni siquiera es un buen orador. “No sé cuáles sean sus cualidades como político, pero me consta, por lo que he visto y oído, que no tiene muchas para inspirar a los que lo rodean.

“A los miembros de la Asamblea Nacional hace rato se les olvidó que su deber es con el pueblo. Como mismo deciden unánimemente sobre el destino del país, lo hacen sobre los que nos dirigen. Ya es imposible escucharlos sin reírse.

“Hay demasiadas personas cuyo trabajo es perder el tiempo en la política y dar discursos improductivos. La verdad es que son poco creíbles y no aportan nada concreto a la economía”, asegura la joven.

Asimismo, el agente de Telecomunicaciones Ramiro, de 43 años, considera que cada vez más “parece una comedia” escoger un cargo alto. “Estaba todo bien preconcebido, como es habitual en el Parlamento. Al menos Díaz-Canel tuvo la decencia de decir que la propuesta de Marrero había sido aprobada anteriormente por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

“Aquí todo el mundo sabe que el que venga de presidente o primer ministro puede llamarse Chicho El Cojo o Periquito Pérez que, mientras exista un único partido y su secretario general sea Raúl Castro, el cuartico seguirá igualito”, afirma el cuentapropista.

Según plantea el artesano Julio Alfredo, Marrero es un hombre cuyo quehacer ha tenido más que ver con lo internacional, que con lo nacional, pero no es realmente sangre nueva, como algunos consideran.

“Que nadie se olvide que ha estado súper ligado a la dinastía de los Castro porque fue durante mucho tiempo la mano derecha de López-Callejas, que es quien maneja el dinero de este país, en el Grupo de Administración Empresarial (GAE),”.

De acuerdo con las autoridades cubanas, la elección de Manuel Marrero como primer ministro estuvo sustentada por la “manera destacada” en la que ha conducido el sector del turismo, así como “por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo sensibilidad política y fidelidad al Partido y a la Revolución”, y “su habilidad, firmeza y dotes para la interlocución”.