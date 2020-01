Movimiento Clandestinos publica video como "comunicado oficial"

Publicado el Viernes, 10 Enero, 2020 - 15:17 (GMT-4)

El movimiento Clandestinos publicó un video como "comunicado oficial" donde exhortó a unirse por un cambio en Cuba.

"Salir de esta dictadura para siempre no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible", dijeron.

"No tengas miedo, ponte tu máscara. Todos somos clandestinos. llegó la hora", se les oye decir en el video.

Desde que apareció por pimera vez el primero de enero, el movimiento Clandestinos ha estado vandalizando bustos de Martí, vallas con imágenes de Fidel Castro y pintando consignas contra la dictadura castrista.

"Tu pueblo tiene hambre", "No + Castros" o "Salario justo" son algunas de las frases que con pintura el grupo ha ido dibujando.

En este comunciado oficial, como en las acciones anteriores, el movimiento mantiene lo que que han elegido como su sello: los rostros de los actores del conocido filme cubano Clandestinos y las máscaras de la popular serie de televisión española La casa de papel.

Con el fin de desviar la atención de los acontecimientos, las autoridades cubanas aseguraron que habían capturado a dos miembros del movimiento Clandestinos.

No obstante, los miembros del movimiento desmintieron tal arresto en sus redes sociales: "No sabemos quienes son esas personas del Granma. No somos nosotros".