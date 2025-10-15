Su respuesta sobre Cuba explotó en redes: “No se puede extrañar una cárcel disfrazada de patria”

Alex Alex Foto © Facebook / Alex Alex Poeta y CiberCuba

Vídeos relacionados:

Las palabras del poeta cubano Alex Alex se han vuelto virales en redes sociales tras publicar una reflexión sobre lo que significa vivir lejos de Cuba y por qué, asegura, no puede extrañar un país convertido —a su juicio— en una “cárcel disfrazada de patria”.

“Alguien me preguntó si extraño Cuba… Y la verdad es que no. ¿Cómo podría extrañar un sistema donde la gente tiene hambre, donde no hay comida, ni agua, ni corriente? ¿Cómo podría extrañar un lugar donde la palabra está prohibida, donde decir lo que sientes puede costarte la libertad?”, escribió el autor en su cuenta de Facebook, en un texto que rápidamente se compartió miles de veces y generó reacciones dentro y fuera de la isla.

En su publicación, el escritor expone un sentimiento compartido por muchos cubanos emigrados: la contradicción entre el amor a la tierra natal y el rechazo al sistema político que la gobierna.

“No se extraña el silencio impuesto, ni el miedo diario, ni la injusticia. No se puede añorar una tierra donde pensar diferente se castiga, donde la verdad se paga con dolor”, agregó.

El texto concluye con una frase que ha sido ampliamente citada por los usuarios: “Lo que extraño no es Cuba, lo que duele es mi hijo, mi madre que ya partió, mis amigos del barrio, esos pedazos de amor que dejé en medio del desastre. Pero la dictadura, no. Esa no se extraña, se supera. Se lleva como una cicatriz, no como nostalgia”.

Lo más leído hoy:

Tras la viralización del mensaje, el poeta compartió un segundo texto en el que respondió a quienes lo insultaron o acusaron de “traidor” y “vendido”.

“Muchos me han escrito para insultarme. Pero no, no me paga nadie. No me paga ningún imperio, ni me dicta ningún enemigo. Hablo porque soy libre, porque mi voz ya no puede ser silenciada”, afirmó.

En su publicación, Alex Alex insistió en que su amor por Cuba no es hacia el sistema actual, sino hacia su gente y su historia.

“No extraño a Cuba. Extraño a mi hijo, a mis amigos del barrio, a las risas sinceras de quienes crecieron conmigo. Pero Cuba, esa Cuba que hoy existe, no la extraño. Porque no se puede extrañar una cárcel disfrazada de patria”, subrayó.

El poeta critica con dureza al gobierno de la isla: “No extraño un país donde exigir tus derechos es ser ‘contrarrevolucionario’, donde la verdad se castiga y el poder sirve a una cúpula rodeada de lujos mientras el pueblo pasa hambre”.

También cuestiona el discurso oficial que culpa al embargo estadounidense de la crisis: “No extraño un sistema que culpa a un bloqueo de lo que ellos mismos destruyeron, mientras esos que lo gritan viajan, gastan, celebran y comen lo que el pueblo no puede ni mirar”.

Al final de su mensaje señaló “Yo no reniego de mi tierra. Soy cubano cien por ciento. Amo mis colores, mi bandera, mi gente noble y trabajadora. Amo la Cuba libre, no la Cuba oprimida. Por eso grito lo que muchos callan. Porque amar no es mentir. Y el que ama su país, no puede aplaudir su miseria”.

La publicación ha sido compartida miles de veces en redes sociales, con mensajes de apoyo de otros cubanos dentro y fuera de la isla que se identifican con sus palabras.

En menos de 24 horas, el texto superó las medio millón de reacciones y cientos de comentarios que agradecen su “valentía” al decir lo que muchos temen expresar.

Preguntas frecuentes sobre la crítica situación en Cuba y la voz de los exiliados