Su respuesta sobre Cuba explotó en redes: “No se puede extrañar una cárcel disfrazada de patria”

Las palabras del poeta cubano Alex Alex se han vuelto virales en redes sociales tras publicar una reflexión sobre lo que significa vivir lejos de Cuba y por qué, asegura, no puede extrañar un país convertido —a su juicio— en una “cárcel disfrazada de patria”.
“Alguien me preguntó si extraño Cuba… Y la verdad es que no. ¿Cómo podría extrañar un sistema donde la gente tiene hambre, donde no hay comida, ni agua, ni corriente? ¿Cómo podría extrañar un lugar donde la palabra está prohibida, donde decir lo que sientes puede costarte la libertad?”, escribió el autor en su cuenta de Facebook, en un texto que rápidamente se compartió miles de veces y generó reacciones dentro y fuera de la isla.
En su publicación, el escritor expone un sentimiento compartido por muchos cubanos emigrados: la contradicción entre el amor a la tierra natal y el rechazo al sistema político que la gobierna.
“No se extraña el silencio impuesto, ni el miedo diario, ni la injusticia. No se puede añorar una tierra donde pensar diferente se castiga, donde la verdad se paga con dolor”, agregó.
El texto concluye con una frase que ha sido ampliamente citada por los usuarios: “Lo que extraño no es Cuba, lo que duele es mi hijo, mi madre que ya partió, mis amigos del barrio, esos pedazos de amor que dejé en medio del desastre. Pero la dictadura, no. Esa no se extraña, se supera. Se lleva como una cicatriz, no como nostalgia”.
Tras la viralización del mensaje, el poeta compartió un segundo texto en el que respondió a quienes lo insultaron o acusaron de “traidor” y “vendido”.
“Muchos me han escrito para insultarme. Pero no, no me paga nadie. No me paga ningún imperio, ni me dicta ningún enemigo. Hablo porque soy libre, porque mi voz ya no puede ser silenciada”, afirmó.
En su publicación, Alex Alex insistió en que su amor por Cuba no es hacia el sistema actual, sino hacia su gente y su historia.
“No extraño a Cuba. Extraño a mi hijo, a mis amigos del barrio, a las risas sinceras de quienes crecieron conmigo. Pero Cuba, esa Cuba que hoy existe, no la extraño. Porque no se puede extrañar una cárcel disfrazada de patria”, subrayó.
El poeta critica con dureza al gobierno de la isla: “No extraño un país donde exigir tus derechos es ser ‘contrarrevolucionario’, donde la verdad se castiga y el poder sirve a una cúpula rodeada de lujos mientras el pueblo pasa hambre”.
También cuestiona el discurso oficial que culpa al embargo estadounidense de la crisis: “No extraño un sistema que culpa a un bloqueo de lo que ellos mismos destruyeron, mientras esos que lo gritan viajan, gastan, celebran y comen lo que el pueblo no puede ni mirar”.
Al final de su mensaje señaló “Yo no reniego de mi tierra. Soy cubano cien por ciento. Amo mis colores, mi bandera, mi gente noble y trabajadora. Amo la Cuba libre, no la Cuba oprimida. Por eso grito lo que muchos callan. Porque amar no es mentir. Y el que ama su país, no puede aplaudir su miseria”.
La publicación ha sido compartida miles de veces en redes sociales, con mensajes de apoyo de otros cubanos dentro y fuera de la isla que se identifican con sus palabras.
En menos de 24 horas, el texto superó las medio millón de reacciones y cientos de comentarios que agradecen su “valentía” al decir lo que muchos temen expresar.
Preguntas frecuentes sobre la crítica situación en Cuba y la voz de los exiliados
¿Por qué Alex Alex describe a Cuba como una "cárcel disfrazada de patria"?
Alex Alex utiliza esta metáfora para ilustrar la falta de libertades y la represión que sufren los cubanos bajo el régimen actual. En su reflexión, el poeta cubano menciona la escasez de alimentos, la prohibición de la libre expresión y el miedo constante como razones por las que Cuba se siente más como una prisión que como un hogar. Sus palabras han resonado ampliamente, reflejando el sentir de muchos cubanos en el exilio que aman su tierra natal pero rechazan su sistema político.
¿Qué reacciones ha generado la publicación de Alex Alex sobre Cuba?
La publicación de Alex Alex se ha viralizado en redes sociales, generando apoyo y críticas tanto dentro como fuera de Cuba. Su mensaje ha sido compartido miles de veces, y ha recibido tanto insultos de quienes lo consideran un "traidor" como palabras de agradecimiento por su valentía. Muchos cubanos se han identificado con su sentir, expresando su propio rechazo al régimen mientras mantienen un profundo amor por su tierra y su gente.
¿Cómo responde el gobierno cubano a las críticas sobre la falta de libertades en la isla?
El gobierno cubano suele justificar la falta de libertades culpando al embargo estadounidense y defendiendo su sistema como una forma de resistencia y justicia social. Sin embargo, esta narrativa es criticada por muchos, que señalan la represión política, la censura y la crisis económica como pruebas del carácter autoritario del régimen. Las declaraciones de figuras oficiales, como las de Díaz-Canel, que aseguran que Cuba es más democrática que otros países, son recibidas con escepticismo y burla por gran parte de la población.
¿Qué papel juegan figuras públicas cubanas en la denuncia del régimen?
Figuras públicas como Alex Alex, Descemer Bueno y Arturo Sandoval han utilizado sus plataformas para denunciar las condiciones en Cuba y alzar la voz contra el régimen. Estos artistas y personalidades han sido clave en visibilizar la represión y la falta de derechos en la isla, a menudo enfrentando críticas y amenazas por parte de simpatizantes del gobierno. Su valentía ha inspirado a otros cubanos dentro y fuera de la isla a expresar sus propios sentimientos de frustración y deseo de cambio.
