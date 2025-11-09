Niña cubana pide ayuda desde Birán: “No tengo comida y no puedo más”

Una niña cubana residente en Birán, Holguín, pidió ayuda en las redes sociales luego de que el huracán Melissa destruyera el techo de su casa.
“Ayúdenme, miren mi casita, miren cómo me levantó el ciclón todo esto. “No tengo comida y no puedo más”, denme plata para comprar comida. Miren mi casita desbaratada”, se oye decir a la niña en un video de Facebook, mientras muestra la cubierta que el huracán levantó.
“Miren a mis abuelitos, no tienen ropa ni zapatos, ayúdennos, danos plata. Por favor, ayúdenme, yo soy hija de dios”, dice en otro momento y la cámara enfoca a sus abuelos ancianos.
El video fue difundido en Facebook por el opositor José Daniel Ferrer, quien lamentó la situación de la niña que vive en “el mismo sitio donde nacieron los tiranos Fidel y Raúl Castro, los causantes de la opresión y la miseria extrema en nuestra Patria”.
“Quien conozca sobre este y otros casos parecidos, pues que los dé a conocer o los envíe a quienes podemos publicarlos. Gracias”, agregó el opositor exiliado.
El huracán Melissa dejó un saldo devastador en Holguín, con alrededor de 7,500 viviendas dañadas en todos los municipios de la provincia, entre ellas más de 400 derrumbes totales y el resto con afectaciones parciales, según las autoridades provinciales.
El jefe del subgrupo de Construcción, Rodolfo Bárzaga Mena, informó el pasado viernes que brigadas de trabajadores laboran en la recogida de escombros, rehabilitación de infraestructuras y entrega de materiales de construcción, con prioridad para centros de salud, escuelas y familias sin techo.
Desde las provincias de Santiago de Cuba y Las Tunas se trasladan 10,000 tejas de asbesto y zinc y 5,000 tejas asfálticas, destinadas a reparar los derrumbes parciales y totales.
Según la prensa oficial, Holguín contabiliza más de 435,000 afectaciones, ocasionadas por las intensas lluvias, vientos e inundaciones que afectaron la totalidad de sus municipios, con mayor impacto en Urbano Noris y Cacocum.
Más de 290,000 personas fueron evacuadas durante el paso del huracán y 856 permanecen protegidas en 16 centros habilitados en varios municipios.
Hasta el 5 de noviembre, se habían restablecido 94 de 203 circuitos eléctricos afectados, lo que representa un 56,7 % de los clientes (unos 197,000 usuarios). En tanto, las comunicaciones estaban recuperas en un 65,4 %.
En el caso del abastecimiento de agua ya se encontraban funcionando 117 de los 228 bombeos dañados, al tiempo que 407,000 de los 724,000 clientes del acueducto disponían del servicio.
Impacto del Huracán Melissa en Holguín y la Respuesta del Gobierno Cubano
¿Cuál fue el impacto del huracán Melissa en Holguín?
El huracán Melissa dejó alrededor de 7,500 viviendas dañadas en Holguín, de las cuales más de 400 sufrieron derrumbes totales. La provincia también experimentó intensas lluvias, vientos e inundaciones que afectaron la totalidad de sus municipios, con Urbano Noris y Cacocum siendo los más impactados. Más de 290,000 personas fueron evacuadas, y aún se trabaja en la rehabilitación de infraestructuras y servicios básicos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al desastre causado por el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha desplegado brigadas para la recogida de escombros y la entrega de materiales de construcción. Se han trasladado miles de tejas de asbesto, zinc y asfálticas para reparar las viviendas dañadas. Además, Miguel Díaz-Canel ha enfatizado la necesidad de mantener la disciplina y el control en el manejo de los donativos. Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por su lentitud y falta de transparencia.
¿Por qué se critica la respuesta del gobierno cubano ante el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud e insuficiencia para atender a los damnificados. Los afectados reportan falta de atención estatal, escasez de materiales de construcción y burocracia que retrasa la reconstrucción. Además, casos de abandono en zonas rurales y la falta de acceso a servicios básicos han generado indignación y escepticismo sobre la eficacia gubernamental.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil ante los estragos del huracán Melissa?
La sociedad civil ha mostrado una gran solidaridad ante el desastre, con campañas de ayuda y donaciones tanto dentro como fuera de Cuba. Grupos en redes sociales y organizaciones en el exilio han recaudado fondos y materiales para apoyar a los afectados. Estas acciones destacan la capacidad de los ciudadanos para movilizarse y brindar apoyo en situaciones de crisis, en contraste con la respuesta estatal.
