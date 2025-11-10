Madre de preso del 11J denuncia que su hijo lleva días en huelga de hambre y sed en prisión cubana

El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto, condenado a cinco años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), se encuentra en huelga de hambre y sed desde el pasado miércoles 5 de noviembre en la prisión de Melena II, provincia de Mayabeque, según denunció su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, en un video difundido por el activista Marcel Valdés.

“Aníbal está plantado voluntariamente. No está castigado, está en inanición total, sin comer ni tomar agua desde el miércoles”, declaró la madre al denunciar la falta de información sobre el estado de salud de su hijo y los maltratos que habría sufrido en el penal.

Jacinto Abad explicó que su hijo fue golpeado por un jefe del orden interior de la prisión, identificado solo como Roddy, tras reclamar que durante una requisa le habían robado sus galletas. Según la madre, el oficial lo golpeó “con el puño en el pómulo derecho mientras lo insultaba con palabras obscenas”, hechos que derivaron en un certificado de lesiones.

“Lo que quieren es provocarlo para fabricarle una nueva causa por atentado, cuando está a solo ocho meses de salir en libertad”, advirtió. “Responsabilizo a todo el personal de cárceles y prisiones de Mayabeque y a la Seguridad del Estado por la vida de mi hijo”, añadió en su mensaje, grabado frente al penal.

Unos días antes, el medio Martí Noticias había informado que Aníbal Palau fue golpeado, robado y enviado a celda de castigo, según la denuncia inicial de su madre, quien en esa ocasión tampoco pudo verlo ni obtener información sobre su estado físico.

Layda Yirkis Jacinto, junto a Marta Perdomo y Liset Fonseca, es una de las mujeres que desde 2021 han encabezado acciones públicas y religiosas en Mayabeque para exigir la liberación de sus hijos encarcelados tras las protestas pacíficas. En enero de 2023 las tres caminaron hacia la iglesia de San José de las Lajas con un mensaje de esperanza: “Caminamos por la libertad de nuestros hijos. Son inocentes”.

El caso de Aníbal Palau se suma a la larga lista de jóvenes detenidos tras el estallido social del 11J, muchos de ellos condenados en juicios sumarios y víctimas de maltratos en prisión.

Su madre, que asegura estar “en lista negra” por sus denuncias, insiste en mantener viva la exigencia de justicia: “Nos engañan, nos niegan la verdad, pero no vamos a dejar de luchar. Mi hijo tiene dignidad, como todos los muchachos del 11J”.