Nelva Ortega revela el horror que vivió a manos del régimen cubano cuando estaba embarazada

La doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, reveló en una reciente entrevista el trauma que sufrió a manos del régimen cuando tenía cinco meses de embarazo.

Según contó al periodista Javier Díaz, fue golpeada brutalmente por agentes de la Seguridad del Estado, quienes la lanzaron contra una litera y le patearon el vientre, poniendo en riesgo su vida y la de su hijo.

Ortega, quien por años ha acompañado la labor opositora de Ferrer al frente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dijo que nunca antes se había atrevido a contar lo ocurrido debido al profundo trauma que le dejó la agresión.

“Fue un momento que borré de mi mente por completo, pero ahora sentí la necesidad de hablarlo”, explicó.

En la entrevista, tras su llegada a Miami, relató que fue detenida de manera violenta por agentes del régimen en Santiago de Cuba y trasladada a la fuerza mientras se encontraba embarazada de cinco meses.

Durante el arresto, los oficiales la golpearon y empujaron sin consideración alguna por su estado. “Me lanzaron contra una litera y me patearon el vientre. Pensé que había perdido a mi bebé”, confesó visiblemente afectada.

El episodio ocurrió mientras Ferrer permanecía encarcelado en condiciones de aislamiento, acusado de delitos políticos que organismos internacionales han calificado como fabricados por motivos ideológicos.

Ortega afirmó que las agresiones físicas y psicológicas eran constantes contra las familias de los opositores en un intento por quebrar su resistencia.

Ortega y Ferrer, junto a sus tres hijos, llegaron recientemente a Miami tras ser forzados al destierro por el gobierno cubano. El opositor fue excarcelado después de más de cuatro años de prisión bajo duras condiciones, como parte de un acuerdo que culminó con su salida del país.

En declaraciones previas, la doctora Ortega expresó su dolor por haber tenido que abandonar Cuba y a las personas vulnerables que atendía como médica en su vivienda de Santiago de Cuba.

“Duele muchísimo dejar atrás a tanta gente necesitada, madres que no tienen qué darles de comer a sus hijos, personas que no pueden acceder a medicamentos o atención médica”, declaró entre lágrimas durante una conferencia en la Fundación Nacional Cubano Americana.

“Siempre tratamos de ayudar a los más pobres, de compartir lo poco que teníamos. Pero el régimen disfruta ver al pueblo sufrir. Disfruta la miseria y la humillación de la gente”, denunció.

La doctora recordó que antes de su partida al exilio, numerosas personas se acercaron a despedirse y agradecer la ayuda brindada por su familia.