Cubano acusado de malversación lleva siete meses preso pese a falta de pruebas en su contra

Publicado el Domingo, 12 Enero, 2020 - 08:42 (GMT-4)

Una familia cubana está viviendo los peores días de su vida desde el pasado 13 de mayo, día en que uno de sus miembros, el joven Omar Alonso Leal, fue arrestado por las autoridades de la prisión de 100 y Aldabó, acusado de un delito de malversación.

Yainelis García Dorta, esposa del detenido, denunció a la agencia Cubanet que tanto ella como su suegra están desesperadas y angustiadas, porque a pesar de todas las gestiones que han realizado, y de su convencimiento de la inocencia de Omar, no han recibido ninguna respuesta.

“Ni el mismo abogado entiende qué pasa con este caso, porque él muestra todas la pruebas y cartas que demuestran su inocencia y aun así lo siguen teniendo injustamente detenido; esa es la palabra, es una injusticia lo que se está cometiendo con él”, afirmó.

Según relató Yainelis, el abogado de su esposo alega que no existe ninguna prueba concluyente contra él, que todos sus papeles están en regla y así lo certifica además su centro de trabajo: el Complejo Lácteo de La Habana.

“En ese lugar ocurrió una malversación, pero la factura aparece firmada por la persona encargada de recibir esa mercancía. No entendemos por qué mi esposo sigue injustamente detenido, y a quien hizo la malversación le dieron derecho a una fianza”, contó.

Después de siete meses de angustia, la única información que les han dado es que el expediente está en la Fiscalía General, donde están revisando el caso para determinar si Omar es culpable o no.

Mientras, su familia sobrevive a duras penas de tanto sufrimiento. Su madre, Rosa María Leal Corrales, prácticamente ni duerme ni come, pensando todo el tiempo en la situación de su hijo.

Lo más doloroso es cuando deben visitarlo en la prisión. Sin poder evitar las lágrimas, Yainelis contó que al momento de la despedida su hijo pequeño se le tira del cuello a su papá llorando, sin entender por qué tiene que quedarse allí.

“Él no entiende por qué su papa no puede ir a la casa un fin de semana, pregunta que qué trabajo es ese que no termina. Se pone a imaginarse cosas y me dice: ‘Te imaginas, mamá, si mi papá viniera ahora, que haríamos si mi papá tocara a la puerta’. Imagínense cómo se sienten mis hijos, pero cómo me siento yo, que tengo que lidiar con el sufrimiento mío y el de ellos”, precisó.

“Pienso llegar hasta donde tenga que llegar, porque sabemos que él es inocente, y si hay que llegar a los extremos, llegaremos”, subrayó.

Es común en el sistema judicial cubano la invención y fabricación de pruebas falsas en los procesos penales, según ha denunciado en más de una ocasión la ONG Cuban Prisoners Defenders. Esta institución reveló en marzo de 2019 que en Cuba hay más de 100.000 presos en cientos de penales e instituciones de todo tipo, una cifra sitúa a la Isla como el país de mayor población reclusa per cápita del mundo, con más de 950 presos por cada 100.000 habitantes.

En 2018 varios exconvictos entrevistados por Cubanet aseguraron que las prisiones cubanas son “el mismísimo infierno en la tierra”, pues viven en condiciones de hacinamiento, con una pésima alimentación y frecuentemente son maltratados.