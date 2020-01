Denuncian condiciones deplorables en que sobreviven animales de un zoológico avileño

Publicado el Domingo, 12 Enero, 2020 - 08:21 (GMT-4)

Totalmente abandonados, a punto de morir de sed o inanición, están los animales de un pequeño zoológico ubicado en el Palacio de los Pioneros del municipio Venezuela, en Ciego de Ávila.

Así lo han denunciado varios miembros del grupo de Facebook Cuba contra el Maltrato Animal, que se han unido para actuar ante lo que consideran un acto inhumano contra esos seres vivos que no escogieron estar en cautiverio y mucho menos en medio del abandono y la desidia a la que los han condenado.

"El palacio ya no funciona, los animales no son atendidos y han ido muriendo. Quedan 3 cocodrilos, 1 jabalí y 1 mono en condiciones deplorables. No son atendidos, ni alimentados. Acá abajo pueden ver el cocodrilo con su foso SIN AGUA", publicó en el grupo Valia Rodríguez.

"Los zoológicos pertenecen a #FloraYFauna, es decir al, #MINAGRI quien dice estar elaborando una ley de #BienestarAnimal. Estos animales por supuesto que no tienen bienestar, y muchos menos están protegidos", recordó la activista.

Por su parte, el usuario Léster Gutiérrez, quien formuló la denuncia inicialmente en el grupo, describió el verdadero infierno en que viven los ejemplares sobrevivientes: "Parten el alma esos pobres animales, yo por poco me pongo a llorar con el mono porque sus ojos hablan solos y no tenía nada de agua, eso es muy triste. Los cocodrilos esperando que lloviera para tomar agua al menos, y hacía como 1 mes que en Venezuela no llovía. Me partió el corazón, si nadie los atiende que se encarguen y los devuelvan de donde los trajeron, ellos no pidieron venir ahí", lamentó el joven.

Al publicarse la denuncia se multiplicaron las manifestaciones de disgusto y los llamados a actuar por parte de varios miembros. Tampoco faltó quienes confirmaran la veracidad de lo expuesto: "Desde hace ya un tiempo estoy insistiendo en el tema, es triste en la situación en la que se encuentran estos animalitos, simplemente sentenciados a vivir encarcelados en un área en derrumbe, y en una situación precaria, en un municipio donde la escasez incluso para los pobladores es apreciable", aseguró el usuario Neider Robles.

Otros miembros recordaron cómo desde otros zoológicos del país se han generado quejas y denuncias similares a raíz de los maltratos sistemáticos que reciben los animales en cautiverio.

"¿Quién se ocupa de ayudar a los animales que quedan? ¿Quién paga por los animales muertos por la desidia? (...) ¿Qué hacen la #UJC y la #OPJM quienes son responsables de los Palacios de Pioneros? ¿Qué hace el #PCC que orienta y controla? ¿Qué hace el #GobiernoMunipal #CiegoAvila? ¿Cómo hacemos para que estos infelices que quedan no acaben muriendo como el resto?", se preguntó Valia Rodríguez, a la vez que ofreció una lista de teléfonos de instancias estatales a los que sugirió llamar, para hacer presión y exigir una solución inmediata.

El 7 de abril de 2019 se realizó en La Habana una marcha contra el maltrato animal, manifestación que contó con la autorización del gobierno de la capital. No obstante, luego sería destituido de su cargo el vicepresidente del gobierno del municipio de Plaza de la Revolución, presumiblemente por haber permitido el desarrollo de la misma.

Otras iniciativas similares surgieron en ciudades como Santa Clara pero fueron desautorizadas por el gobierno, quien además orientó evitar las alusiones a la marcha habanera en los medios de comunicación estatales.

Según la propia prensa oficial, desde octubre de 2018 la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura estudia un proyecto de Ley de Bienestar Animal, con regulaciones acordes a los principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal, aunque adaptadas a la realidad del país.