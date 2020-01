Luis Manuel Otero denuncia represión de la Seguridad del Estado antes de su viaje al extranjero

Publicado el Miércoles, 15 Enero, 2020 - 16:51 (GMT-4)

El artista independiente cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, quien tiene un viaje previsto para este jueves, denunció que las autoridades le han advertido que no lo intente porque está “regulado” por un juicio pendiente.

Otero Alcántara ha precisado que él tiene pensado irse igualmente al aeropuerto, y que así se lo dijo a la policía, que si lo querían detener, lo tendrían que hacer en Emigración.

“Hoy amaneció la seguridad del Estado sitiando mi casa. Al no querer abrir mi casa si no era con una orden y yo no salir hasta que decida, casi derriban mi puerta unos policías a patadas”, añadió el artista independiente, que además precisó que el juicio que le están preparando es por los presuntos delitos de "ultraje a los símbolos patrios" y "desacato agravado".

Luis Manuel Otero Alcántara ha sido arrestado unas 10 veces en los últimos cuatro meses, y unas 18 en todo el año pasado, según ha indicado él mismo.

“Bueno familia, el 2020 comienza con represión y sitiado. Nos vemos en el aeropuerto mañana a las 7 am que es la hora de mi vuelo. Yo tengo todo el derecho de moverme libremente ya que ellos son unos ilegales. Sabemos que no podré viajar pero nadie me deja preso en mi casa! No tienen el derecho!”, añadió el artista opositor.

“Este año será un gran año para la libertad de Cuba 2020 y el fuego ya empezó”, concluyó.

El Movimiento de San Isidro ha estado preparando un viaje a Latinoamérica para recibir e impartir unos talleres.

"El Movimiento San Isidro planeando los gestos culturales a presentar en Argentina en próximos días. Nos dejaran salir el miércoles próximo? Nos regulará la policia política cubana? Veremos que tal!", publicaron este martes en Facebook.

A mediados de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba impidió a la embajada de la República Checa, en La Habana, que Luis Manuel Otero Alcántara participara como invitado a un evento. La policía política cubana lo encarceló antes del evento y lo liberó media hora antes de que la actividad comenzara, con la condición de que él no estuviera. En el espacio, sobre arte independiente cubano, el joven artista hablaría justamente sobre el Movimiento de San Isidro.