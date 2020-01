Yulien Oviedp sorprende en las redes con un nuevo y arriesgado cambio de look

Publicado el Miércoles, 15 Enero, 2020 - 12:02 (GMT-4)

El cantante y músico cubano Yulien Oviedo comenzó el 2020 enfocado en la creación de nuevos temas musicales y en colaboraciones con varios artistas del género urbano como Chacal, pero también estrenando una nueva imagen que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

El exintegrante de la Charanga Habanera compartió una foto en su perfil de Instagram en la que aparece mostrado un nuevo look. El artista optó por quitarse las trenzas y dejarse el pelo largo a un lado y pintarlo de color morado, una arriesgada tendencia que le da un aire mucho más moderno y que ha llamado la atención de sus fans.

"¿Qué les parece my new look purple? Gracias al mas duro de Cuba, mi hermano Donde Donrian", preguntó el intérprete.

Varios han sido los usuarios que han hecho caso a las palabras de Yulien Oviedo y que han contestado a su interrogante con mensajes en los que se puede apreciar la gran aceptación que ha tenido su nuevo estilismo.

"Te fuiste loma abajo mi negro sin freno", "Si te sientes bien y cómodo lo demás es bobería, saludos", "Me fasicina mi Yuli que lindo", "Me encanta" , "Wow qué duro", "Súper cool", son varios de los comentarios que se pueden leer en la publicación del cantante.

Otros lectores, sin embargo, han encontrado en el look de Yulien Oviedo una gran similitud con el corte y color de pelo que solía llevar hasta hace poco el famoso reguetonero colombiano J Balvin. "Te pareces a J Balvin, luces muy cool", expresó una seguidora.

¿Crees que se parecen en los estilismos?