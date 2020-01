Luis Manuel Otero le dicen al régimen cubano que los delincuentes son ellos

Publicado el Miércoles, 22 Enero, 2020 - 14:49 (GMT-4)

El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara publicó una declaración en la que da respuesta a la última calumnia que el gobierno cubano ha difundido sobre él.

Otero denunció que en el reciente video transmitido por televisión, en el que dos supuestos miembros del movimiento Clandestinos alegan haber recibido dinero de la activista Ana Olema, radicada en Miami, se mostró también una antigua foto en la que se le ve a él junto a Olema y otros amigos, y un cuadrado señalándolo a él y llamándole ‘delincuente’.

“Toda esa policía política, junto a la propaganda política, se han encargado durante casi dos años de construirme una imagen a mí, Luis Manuel Otero Alcántara, de delincuente. Yo no sé de dónde sacan ellos que yo soy un delincuente, mira que ellos han querido construirme a mí esa historia de delincuencia, y no han podido”, dijo.

No ad for you

“Ellos que han violado todas las leyes en Cuba. Los delincuentes son ellos, que han violado la medida cautelar y me han metido preso más de siete u ocho veces en los últimos cuatro meses, injustificadamente: porque vino el rey, por el 500 aniversario…; no sé cuál es miedo que me tienen. El día del cumpleaños de mi hijo, el 10 de diciembre, día de los derechos humanos, me cogieron en la puerta de mi casa. Y así van inventando millones de justificaciones para quebrar mi voluntad, y no va a pasar”, precisó.

El activista recalcó que él es un artista, un ente cívico que está luchando para que los cubanos tengan un futuro próspero y no quieran emigrar en masa, ni prostituirse con tal de salir adelante, para que recuperen su parte humana.

“¿Quién es el delincuente, el que tiene a la gente sofocada en las calles sin una esperanza de vida, a no ser emigrar, jinetear, ‘delincuentear’ o robarle al otro?”, sentenció.

Este martes, un reportaje emitido en el Noticiero de la Televisión exhibió a dos hombres que fueron detenidos por pintar con sangre de cerdo varios bustos de José Martí en La Habana. Los imputados, presuntos integrantes de Clandestinos y autores de las pintadas, alegaron que la activista cubana Ana Olema, radicada en Miami, les pagó para realizar esas acciones.

Apenas tres horas después, Olema negó rotundamente las acusaciones.

“Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero PORQUE NO QUIEREN RECONOCER que el descontento popular está escalando y que tienen un oposición LEGÍTIMA y autóctona”, subrayó.

El movimiento Clandestinos se dio a conocer el 1 de enero de este año, tras publicar fotos en su página de Facebook que mostraban varias estatuas de José Martí manchadas con un líquido rojo semejante a la sangre.

En declaraciones posteriores, el grupo reivindicó la acción como “un grito de guerra contra la dictadura y un llamado al pueblo al clandestinaje”.