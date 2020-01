Dianelys Brito a Fernando Echevarría: "¡Qué equivocado estás!"

Publicado el Jueves, 23 Enero, 2020 - 09:12 (GMT-4)

La actriz cubana Dianelys Brito criticó a Fernando Echevarría por su aparición en la campaña propagandística que lanzó el gobierno de la Isla contra la Ley Helms Burton.

"Me dio tanto dolor. Qué equivocado estás, porque yo soy tan cubana como tú y tú eres tan cubano como yo. Tú vienes a Estados Unidos, lo cual me parece maravilloso, porque tienes familiar en este país", aseguró este miércoles la intérprete en el TN3 de América Tevé.

"En cuba sí tenemos opción a decir no. Eso de que estás obligado es mentira. Fui muchas veces a actividades de la Juventud (en referencia a la Unión de Jóvenes Comunistas) hasta que dije que no", añadió.

Brito también aseguró que se siente feliz de vivir en Estados Unidos y tener una libertad que no tuvo en Cuba. "Nunca me voy a arrepentir de lo que hice. Para mí la vida es más que una profesión, renuncié a actuar, elegí ser feliz y libre. Nunca en la vida hice lo que me dio la gana cuando vivía en Cuba, no me podía pagar o viajar donde quería", recordó.

"Tenía amigos que me pagaban mis gustos, pero hoy mis gustos me los pago hoy", agregó.

El pasado mes de diciembre, la actriz se sinceró sobre cómo era su vida en el territorio cubano y contó algunos de los duros momentos que tuvo que pasar para poder sobrevivir.

La artista, quien reside en Miami desde hace algunos años, dijo que tuvo que pedir ropa prestada y que tuvo que vender croquetas para sobrevivir.