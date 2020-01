Médico personal de Fidel Castro: "Era mejor decirle que uno no estaba seguro de algo que tratar de pasarle gato por liebre"

Publicado el Sábado, 25 Enero, 2020 - 17:30 (GMT-4)

Roberto Castellanos Gutiérrez, quien fuera médico personal del fallecido dictador cubano Fidel Castro, aseguró que "era mejor decirle que uno no estaba seguro de algo y que debía revisar, que tratar de pasarle gato por liebre".

Gutiérrez, actual director general del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), declaró al periódico oficialista Trabajadores que con 36 años formó parte del equipo que de manera directa garantizó la atención médica de Castro y después dirigió el grupo médico que atendió al gobernante venezolano Hugo Chávez.

"A ese grupo médico lo distinguió la fidelidad, la entrega; fueron momentos muy difíciles, mucho más porque coincidieron las enfermedades de ambos y teníamos que interactuar y atender a los mayores líderes mundiales de las últimas décadas. Fueron muchas cosas juntas, cosas que no se enseñan en la carrera", relató.

"En ese trabajo tiene que predominar la profesionalidad; tienes que ser capaz de contener los afectos, abstraerte y cumplir con tu función profesional. Pero somos humanos y no pocas veces las lágrimas te inundan, entonces tienes que dejar el llanto y ser un profesional. Para eso estás ahí", sostuvo.

El profesional de la salud, quien tiene grado de teniente coronel de las Fuerzas Armadas, fue médico de esa institución militar y del Ministerio del Interior. Es, además, Especialista de Segundo Grado en Medicina Intensiva.

Sobre el deterioro físico de Fidel Castro, que poco a poco fue presenciando el mundo, Gutiérrez dijo que muchas personas no estaban preparadas para asistir a la involución biológica, a las complicaciones o limitaciones físicas de Fidel, "aunque felizmente mantuvo en todo momento su capacidad mental, tanto que él mismo fue preparando al pueblo e informó a todos de su enfermedad".

"Aprendí mucho, porque con el Jefe se aprendía, se aprende, de todo. Todo lo preguntaba. No había tratamiento o algún equipo médico que no averiguara si estaba al alcance de todos", apuntó.

También contó que Castro "era muy exigente, con los demás y con él mismo. Exigía el dominio de las cosas. Estando enfermo trabajaba mucho, un montón de horas cada día. Estuvimos muchos años juntos; y le aseguro que llegamos a tener una gran comunicación".

Sobre sus méritos, medallas, condecoraciones y títulos como el de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Gutiérrez expresó: "Soy un médico cubano como otro cualquiera, lo que en cada momento hice lo que me tocó hacer. Es cierto que he trabajado con figuras de gran connotación, pero no he hecho más que los que fueron a luchar contra el ébola, por ejemplo".