La Dura confiesa 6 cosas que no sabías sobre ella

Publicado el Martes, 28 Enero, 2020 - 06:40 (GMT-4)

Desde que Diliamne Jouve, pareja del reguetonero cubano Jacob Forever, hiciese público su perfil de Instagram y se convirtiese en una de las mujeres más seguidas de la farándula cubana, casi siempre ha mantenido un poco en privado algunos de los aspectos que le caracterizan como persona.

La joven, popularmente conocida como La Dura tras protagonizar el videoclip homónimo de su esposo, ha querido hacer ahora una excepción y ha confesado a sus 245 mil seguidores seis cosas que no sabías sobre ella.

La cubana aseguró que le tiene miedo a las cucarachas, que le gusta bailar y cantar y que a veces suele ser muy caprichosa. Además, dice no tomar café, que siempre lleva las uñas de los pies pintadas de blanco y que de madrugada siempre tiene hambre:

No ad for you

6 cosas que quizás no sabías de mi:



1- Le tengo miedo a las cucarachas.

2- Me encanta bailar y cantar.

3- No importa la diversidad de colores que exista, en mis uñas de los pies siempre llevo blanco.

4- A veces suelo ser caprichosa

5- De madrugada siempre tengo hambre.

6- No tomo café.

¿Alguien coincide conmigo en alguna? Preguntó La Dura a sus admiradores al final de la lista.

Muchos han sido los admiradores de la joven de 26 años que se han sentidos identificados con algunas de sus confesiones y se lo han hecho saber a través de comentarios que le han dejado en la propia publicación.

"Y bueno también soy caprichosa, me encanta comer también y bailar y cantar", "Yo coincido en pánico a las cucarachas, hambre de madrugada, me encanta bailar, cantar y soy caprichosa" o "En todas menos cantar y bailar", son varios de los mensajes que se puede leer en el post de La Dura.

Y tú... ¿coincides en alguna?

También te puede interesar sobre La Dura: