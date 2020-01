Otro edificio en peligro de derrumbe en La Habana sin señalización ni valla perimetral

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 15:09 (GMT-4)

Desde La Habana se ha denunciado el estado otro edificio en peligro de derrumbe, sin señalización ni valla perimetral que avise a los ciudadanos de la situación.

Así lo expuso el fotógrafo cubano Andy Ruiz Muñoz, quien aseguró que el inmueble se encuentra entre las calles Belascoain y San Miguel, en Centro Habana, muy cerca de su vivienda, la cual también se está en condiciones similares.

Según afirmó, en dicho edificio hubo hace unos años otro trágico accidente. "Al balcón le queda poco", aseguró.

No ad for you

Debajo del edificio, sostuvo, los vecinos botan la basura y cientos de personas pasan diariamente sin "percepción de riesgo".

"Este edificio no está cercado, no hay señalización de demolición, no hay una valla perimetral, no hay señalización del peligro. No hay responsabilidad", advirtió Muñoz.

"Más allá de ir percibiendo amenazas, caminar por la ciudad es un ejercicio de supervivencia para todos", dijo.

El joven fotógrafo reiteró, una vez más, que las autoridades cubanas no se han llegado a su vivienda, la cual también está en peligro de derrumbre. Desde hace varias semanas Muñoz ha estado avisando de su situación y no recibe respuestas.

Esta denuncia se suma a muchas otras que se está haciendo en medio de la lamentable situación que tuvo lugar en La Habana Vieja, donde tres niñas de 10 y 11 años de edad murieron a causa de un derrumbe que se produjo en las calles Revillagigedo y Vives, en el barrio de Jesús María.

Desde el día de ayer varios cubanos emprendieron una iniciativa en redes sociales con el fin de alertar a las personas sobre los peligros de derrumbes que tienen lugar en el país.

Bajo el hashtagh #PeligroDerrumbeCuba, se pretende que los ciudadanos colaboren al avisar y señalizar los lugares de la capital cubana que podrían representar un riesgo para la vida.

Desde la capital cubana también denunciaron otra construcción en peligro de derrumbe, y es el edificio que sirve como parada en la San Lazaro, casi esquina a Oquendo, cerca del hospital Hermanos Ameijeiras.

"Exhorto a tomar medidas para que en lo posible no se repitan hechos semejantes, reitero mis condolencias a los familiares de esas niñas que nos dejaron en el día del natalicio de nuestro apóstol", sostuvo Gaston Sariol.

Reportaron una situación similar en una edificación situada en Trocadero entre Águila y Amistad, donde viven personas mayores y niños. "No hay señales de derrumbe como carteles o cercado para que nadie pase por abajo", denuncian.

"¿Cuántas vidas más tienen que perderse?", dijo otro cubano, e hizo hincapié en la situación de un edificio en Tenerife 64 e/ Antón Recio y Figuras, en Centro Habana, inhabitable desde 1969.

Entre 2000 y 2013, fueron reportados unos 3.856 derrumbes parciales o totales de edificios en La Habana; sin incluir 2010 y 201, fechas en que no se guardaron registros, según cifras oficiales.